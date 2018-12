Clermont-Ferrand : une cagnotte solidaire pour aider un couple à remplacer sa voiture vandalisée par des lycéens

La 306 de Cécile et Boris a été saccagée mardi dernier lors de la manifestation lycéenne à Clermont-Ferrand. La voiture n'était pas assurée tout risque et le couple n'a pas les moyens d'en racheter une. Une cagnotte solidaire a donc été lancée sur la plateforme Leetchi.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Une manifestation et votre quotidien peut être chamboulé en quelques secondes ! Cécile et Boris viennent d'en faire l'amère expérience. Mardi dernier, en pleine manifestation lycéenne dans les rues de Clermont-Ferrand, quelques jeunes un peu plus excités que les autres s'en prennent au mobilier urbain et à quelques voitures croisées sur leur passage.

Même si elle est réparable, nous n'avons pas les moyens de payer la facture - Cécile

Celle du jeune couple est garée rue Bansac, à deux pas du bar où travaille Cécile. Le véhicule, une 306 qu'ils venaient d'acheter d'occasion quatre mois auparavant, est renversée et vandalisée. La jeune propriétaire en est encore toute retournée : "Des passants m'ont dit que des lycéens s'en étaient pris à des voitures. J'ai penché la tête et j'ai vu que c'était la mienne... Des jeunes m'ont aidé à la remettre sur ses roues. Elle n'est pas assurée tout risque. Même si elle est réparable, nous n'avons pas les moyens de payer la facture".

Cécile et Boris les propriétaires de la 306 vandalisée par les lycéens © Radio France - Eric Le Bihan

Le couple ne roule pas sur l'or et sans voiture, le quotidien devient beaucoup plus compliqué. "Il faut qu'on retrouve un moyen de transport pour aller travailler. Et Boris (son fiancé) doit aller chercher sa fille tous les deux week-ends dans le Cantal... Là, c'est compliqué, même pour faire les courses."

On ne demande pas une Ferrari. Même 1000 euros, ce serait beau - Boris

Un copain de Boris, le fiancé de Cécile, a donc eu l'idée de lancer une cagnotte solidaire via la plateforme Leetchi pour aider le jeune couple récemment installé à Clermont à racheter un véhicule. "Une nouvelle voiture, ce n'est pas si chère", concède Boris. "On ne demande pas une Ferrari. On aimerait bien reprendre une vie normale. On est bloqué pour le moment". Le jeune homme se dit surpris par la solidarité des gens dans le contexte social actuel : "C'est le bazar partout. Les gens n'ont pas beaucoup d'argent à la fin du mois et ils donnent quand même. Je les remercie. Même 1000 euros, ce serait beau"...

Une cagnotte solidaire pour réparer la voiture abîmée de Cécile et Boris - © Cécile et Boris

La voiture renversée du couple est devenue malgré elle "une star" sur les réseaux sociaux. C'est bien la seule chose qui fait sourire Boris et Cécile.