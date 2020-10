Les Ministres de la Culture et des Armées seront en visite jeudi prochain dans la capitale auvergnate. La première vient inaugurer la nouvelle Scène Nationale, la seconde visitera l'Atelier Industriel de l'Aéronautique dirigée par sa nouvelle directrice Annie Guichard.

Clermont-Ferrand : le défilé ministériel continue avec les venues de Roselyne Bachelot et de Florence Parly

Roselyne Bachelot et Florence Parly seront à Clermont-Ferrand jeudi 15 octobre

Après Emmanuel Macron accompagné du trio ministériel Blanquer, Vidal, Moreno, après Amélie de Montchalin dans les Combrailles, puis Jean Castex et sa doublette Djebbari et Wargon la semaine dernière, le gouvernement poursuit à un rythme soutenu ses visites officielles dans le Puy-de-Dôme depuis un mois. Cette fois, place à la culture et à la défense.

Roselyne Bachelot viendra ce jeudi inaugurer la nouvelle Scène Nationale. Le contexte sanitaire a quelque peu bousculé les agendas respectifs, mais le maire Olivier Bianchi avait obtenu l'accord de la ministre de la Culture pour sa venue à Clermont-Ferrand. Mais preuve que l'épidémie n'épargne personne, Roselyne Bachelot, elle-même cas contact, avait été mise à l'isolement ces derniers jours.

Le Puy-de-Dôme, puis l'Allier

Après cette inauguration matinale, Roselyne Bachelot prendra la direction de l'Allier pour poursuivre sa tournée auvergnate. Sous réserve de changement de programme, la ministre de la culture participera à une réunion Unesco au palais des congrès à Vichy, avant de se balader dans la cité thermale, puis de visiter le théâtre de Cusset. Elle devrait prolonger son séjour le lendemain dans le Bourbonnais en visitant le CNCS à Moulins.

Après la culture, l'aéronautique

Mais les ministres, c'est un peu comme les trains (enfin pas les intercités). Un membre du gouvernement peut en cacher un autre dans le Puy-de-Dôme. Après la culture jeudi matin, place à la défense l'après-midi.

Florence Parly sera elle aussi ce jeudi 15 octobre à Clermont-Ferrand. Au programme, la visite de l'Atelier Industriel de l'Aéronautique. La ministre des armées aura l'occasion de saluer Nathalie Guichard, fraîchement promue directrice. C'est la première femme à diriger un AIA en France.