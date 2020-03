Clermont-Ferrand: Olivier Bianchi en ballotage favorable après le premier tour des municipales

Clermont-Ferrand devrait encore rester à gauche, dimanche prochain ou bien plus tard lorsque le second tour aura lieu. Les résultats de ce dimanche ont placé le maire PS sortant largement en tête. Olivier Bianchi obtient 38,09% des voix et a plus de 17 points d'avance sur la liste LR de Jean-Pierre Brenas.

Un scrutin évidemment marqué par la très forte abstention. La participation n'est jamais très importante à Clermont (54% en 2014) mais cette année, elle est particulièrement faible. Seulement 32,63% des clermontois sont allés aux urnes; 23.443 votants pour 71.838 inscrits, l'effet coronavirus.

Ballotage favorable pour Olivier Bianchi

Le maire sortant, à la tête d'une liste d'Union de la Gauche, obtient 38,09% des voix. Par rapport à 2014, Olivier Bianchi gagne 7%. En revanche, Jean-Pierre Brenas n'obtient que 20,74% des voix, 4 points de moins qu'il y a six ans. Un chiffre auquel il faut ajouter les 8% que son allié Modem, Michel Fanget, avait obtenu; la dynamique ne semble donc pas de son côté. C'est d'ailleurs pour cela que dès ce dimanche soir, Jean-Pierre Brenas a tendu la main à Eric Faidy pour une alliance avant le second tour.

Il faut dire que le candidat LREM a obtenu 15,54%, un score tout à fait honorable d'autant plus qu'il était annoncé bien plus bas. Il n'a pas dévoilé ses intentions pour le second tour. Enfin la quatrième liste à avoir obtenu plus des 10%, la barre nécessaire pour pouvoir se maintenir au second tour, est Marianne Maximi avec 12,31% des voix. La candidate LFI fait même un peu mieux qu'Alain Laffont qui avait obtenu 11,49% il y a six ans. La gauche progresse donc à Clermont depuis la dernière élection municipale.

Le Rassemblement National très faible

En revanche, le Rassemblement National est en échec avec seulement 5,38% des voix pour Anne Biscos, contre 12,71% il y a six ans. Elle paye probablement une absence dans la campagne ainsi que l'absence des élus de 2014 au cours de ce mandat. La candidate d'extrême droite est même devancée par la liste citoyenne de Philippe Fasquel (6,30%). Enfin Lutte Ouvrière et Marie Savre restent dans les mêmes eaux, 1,60% ce dimanche contre 1,74% en 2014.