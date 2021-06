Clermont-Ferrand: un petit air de campagne pour Anne Hidalgo

La maire de Paris est à Clermont-Ferrand pour deux jours, à l'invitation de son homologue clermontois, Olivier Bianchi. Les deux élus sont proches et Anne Hidalgo en a profité pour faire une étape auvergnate dans son tour de France.

Anne Hidalgo et Olivier Bianchi dans le centre de Clermont-Ferrand

La maire de Paris attire les regards dans les rues du centre de Clermont-Ferrand, même si tout ne monde ne la reconnait pas forcément. Avec une caméra de France Télévision qui la suit en permanence pour réaliser un portrait d'elle qui sera diffusé en septembre, plus une perche qui enregistre tout ce qu'elle dit, difficile de passer inaperçue. Elle a aussi fait sensation parmi les passagers du tramway entre les stations de la place de Jaude et de celle du 1er mai.

Pas de bain de foule pour autant, Anne Hidalgo n'est pas en campagne, pas question d'aller serrer les mains de tous les gens qu'elle croise. Ce qui n'empêche pas de distiller quelques messages politiques, par exemple sur le danger de l'extrême droite.

Clermont-Ferrand place de la culture

Olivier Bianchi, le maire socialiste de Clermont-Ferrand, profite de la promenade dans le centre-ville de Clermont pour jouer les guides touristiques. Anne Hidalgo lui rend la politesse pour vanter son homologue après des habitants. Il faut dire que les deux élus sont proches au sein du PS et qu'Olivier Bianchi pourrait bien être son référent culture si jamais la maire de Paris se lance dans la campagne.

Anne Hidalgo est là pour écouter, prendre le pouls, voir les bonnes idées qui existent partout en France. A Clermont-Ferrand, c'est donc avant tout la culture, avec par exemple un passage à mille formes, le centre d'initiation à l'art pour les 0 - 6 ans créé en collaboration avec le Centre Pompidou, une rencontre avec le monde de la culture à la Coopérative de Mai ou un message d'encouragement pour la candidature de la ville comme capitale européenne de la culture 2028. Il y aura aussi une thématique agriculture ce mercredi avec la visite d'une exploitation à Volvic.