Clermont : Stanislas Guérini et Sibeth N'Diaye à la rencontre des "projets qui marchent"

Ce dimanche 27 octobre, le délégué général du parti présidentiel, Stanislas Guérini, et la porte-parole du gouvernement, Sibeth N'Diaye, se sont rendus à Clermont-Ferrand pour "rencontrer élus et citoyens engagés dans des projets locaux et innovants"... et soutenir le candidat investi, Eric Faidy.