Clichy-sous-Bois : un documentaire sur Claude Dilain, l'ancien maire défenseur des banlieues

Public Sénat diffuse ce samedi soir un documentaire "Claude Dilain, de la banlieue au Sénat - Au nom de la République", un documentaire consacré à l'ancien maire de Clichy-sous-Bois. Il montre son parcours de maire puis de sénateur, mais aussi de pédiatre, au service des habitants de sa ville.

Il est décédé en mars 2015 mais sa voix résonne encore dans les rues de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. L'ancien maire socialiste Claude Dilain sera à l'honneur ce samedi soir, dans un documentaire qui lui est consacré, diffusé par la chaîne Public Sénat, à 22 heures. "Claude Dilain, de la banlieue au Sénat - Au nom de la République" a été réalisé par Olivier Horn et Hervé Kern et il suit le parcours de cet homme politique atypique, maire, pédiatre, puis sénateur à partir de 2011.

"Sa voix manque encore beaucoup aujourd'hui" : son ami et successeur à la mairie, Olivier Klein

La caméra le suit en mairie, sur les trottoirs de sa ville, à la rencontre des habitants, mais aussi au Sénat. On le voit se questionner sur son rôle de maire de banlieue, dans une commune pauvre qui concentre les difficultés sociales et subit les inégalités territoriales qu'il aura dénoncé toute sa vie. "A quoi je sers, moi, est ce que je sers à résorber le ghetto ou à ce que le ghetto soit calme, est ce que je suis un maire républicain ou est ce que je suis un kapo?" questionne-t-il notamment au volant de sa voiture, dans le quartier du Chêne Pointu.

Ce documentaire brosse le portrait d'un élu droit et apprécié de ses habitants.

"Les auteurs ont été très fidèles à sa personnalité, on le voit dans toute son humanité" estime son ami et successeur au poste de maire, Olivier Klein, longtemps son premier adjoint. "C'est quelque chose d'important car on a tellement l'habitude de dire du mal en ce moment de la classe politique" estime-t-il.

"Les auteurs ont été fidèles à sa personnalité" estime Olivier Klein, actuel maire de Clichy-sous-Bois

Le film montre aussi évidemment la période difficile des révoltes urbaines de 2005, après la mort dans un transformateur électrique de Zyed Benna et Bouna Traoré qui fuyaient les policiers. "Le regard sur lui a changé après 2005 parce qu'il n'a pas changé son discours entre avant et après mais à un moment parce qu'il y a eu 2005, malheureusement, son discours a été écouté différemment et avec un peu plus de force, sa voix manque encore beaucoup aujourd'hui" analyse aujourd'hui Olivier Klein.

