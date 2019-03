CLIMAT : "L'Etat a pris des engagements et il n'est pas à la hauteur" selon Cécile Duflot

Grenoble, France

Cécile Duflot est à Grenoble ce mercredi, à Science-Po, dans le cadre d'un festival écologique organisé sur le campus. A 15h celle qui est désormais directrice de l'association humanitaire Oxfam France, doit parler "Ecologie et solidarités internationales". Avant cela elle était sur France Bleu Isère ce matin dans le Coup de fil d'actualité à 7h20. Même reconvertie dans l'humanitaire l'ancienne patronne d'Europe Ecologie les Verts n'a pas perdu son point de vue sur les questions de climat et de transition écologique et elle soutien la mobilisation qui se fait jour chez les lycéens et les grèves annoncées vendredi.

"Vous savez cette mobilisation pour le climat Oxfam y participe, comme d'autres ONG", explique Cécile Duflot. Cette nouvelle mobilisation des jeunes "qui est assez radicale puisqu'ils décident de désobéir, de faire la grève pour le climat", est "intéressante" pour l'ex ministre du logement. "Ils disent à quoi ça sert de faire des études? Pourront-ils vivre dans un monde ruiné? Et on ne peut que les comprendre".

Moins de débats, plus d'actes

En réponse au mouvement lycéen, le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer a demandé lundi aux lycées d'organiser deux heures de débat sur les questions climatiques et environnementales. Outre les problèmes logistiques que cela peut poser aux responsables de lycées d'organiser de tels débats dans l'urgence, Cécile Duflot estime "que le temps n'est plus à la discussion mais à l'action". " Qu'est-ce qu'il faut faire face aux changements climatiques? L'Etat même a pris des engagements lors de l'accord de Paris, a pris des engagements internationaux et il n'est pas à la hauteur. Donc la question ce n'est pas celle du débat aujourd'hui. C'est celle du passage à l'acte, et c'est ce que demandent ceux qui sont mobilisés pour le climat, les jeunes qui feront grève vendredi et tout ceux qui participeront à la marche du siècle samedi"

Retrouvez ici l'intégralité de l'interview de Cécile Duflot ce mercredi matin sur France Bleu Isère