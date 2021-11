Clip d'Éric Zemmour : l'utilisation du château d'Ussé en Touraine, de la "piraterie" selon son propriétaire

Il n'apparaît que deux secondes entre des images d'une boucherie traditionnelle et l'Arc de Triomphe, le château d'Ussé, en Indre-et-Loire, figure dans le clip de lancement de campagne d'Éric Zemmour, diffusé ce mardi midi. Des images de drone servant le discours du désormais candidat à l'élection présidentielle, qui entend "préserver le patrimoine architectural, culturel et naturel" de la France. Mais des images qui n'ont pas été soumises à autorisation du propriétaire du château, qui se dit "abasourdi", ne souhaitant pas être lié à Éric Zemmour ou quelconque personnalité politique.

Le château d'Ussé est une demeure de famille qui ne doit, en aucun cas, être utilisée à des fins politiques - Casimir de Blacas, le propriétaire

"Qu'on utilise les images d'un lieu privé à des fins politiques me paraît impensable, il me semble que cela relève d'une plainte" réagit Casimir de Blacas, le propriétaire du site. "Je n'ai jamais été contacté par l'entourage d'Éric Zemmour. C'est de la piraterie pure et simple. Je n'ai rien contre Éric Zemmour, on est en démocratie, tous les candidats ont absolument le droit de promouvoir leurs idées, sinon on ne serait plus en démocratie, mais je n'ai aucune attache particulière avec Éric Zemmour, pas plus que je n'ai d'attache avec aucun autre candidat. N'importe quel candidat m'aurait demandé mon aval pour utiliser le château d'Ussé dans un clip, j'aurais refusé ! Le château est une demeure de famille qui est ouverte à tout public et qui ne doit, en aucun cas, être utilisée à des fins politiques."