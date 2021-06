Élections régionales en Centre-Val de Loire : qui sont les quatre têtes de liste encore en lice ?

Le président de la région Centre-Val de Loire au soir du 27 juin est l'un des quatre derniers têtes de liste encore en course, François Bonneau, Aleksandar Nikolic, Nicolas Forissier et Marc Fesneau. Quatre listes ont été validées officiellement ce mardi soir par le ministère de l'Intérieur. Le président depuis 2007, le socialiste François Bonneau, brigue un nouveau mandat.

On connaît désormais officiellement les quatre têtes de liste qui mènent la campagne d'entre-deux-tours.

François Bonneau - PS/PC

Au cours de cette élection, le président socialiste sortant François Bonneau a d'abord fait ticket commun avec la cheffe de file du PC régional, également maire-adjointe de Saran dans le Loiret, Sylvie Dubois. Après le premier tour, un accord a été trouvé sans surprise avec la liste de Charles Fournier (EELV-LFI). La fusion a été actée, seule fusion de liste en Centre-Val de Loire pour le deuxième tour. François Bonneau a obtenu le meilleur score du premier tour avec 24,8%, Charles Fournier 5e avec 10,85%.

Les dessous de la liste de gauche fusionnée

Dans l'accord passé lundi, la liste de François Bonneau recomposée devait compter 2/3 de candidats venus de la liste Bonneau et un tiers de candidats de la liste Fournier. En fait, il y aura seulement 26 candidats issus du camp Fournier sur 89 en tout, soit un peu moins d'un tiers (29%). Sur ces 26 candidats, 12 sont des militants et élus d'Europe Ecologie les Verts ou de Génération Ecologie. Trois seulement sont encartés à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est le cas d'Aymeric Compain dans l'Indre-et-Loire et de Karine Fischer dans le Loiret, tous les deux en position éligible.

Charles Fournier (à gauche) avec François Bonneau, le 21 juin 2021, devant l'Hôtel de Région à Orléans © Radio France - Alexandra Lagarde

Sur cette nouvelle liste, on compte également 13 citoyens, issus de la société civile, à des places éligibles. C'est un peu plus qu'en 2015. Enfin, pour contenter toutes les chapelles et surtout s'assurer que certains seront bien élus quoiqu'il arrive, il y a eu un petit jeu de chaises musicales. Par exemple, la Loirétaine Anne Besnier, ancienne maire de Fay-aux-Loges et vice présidente sortante de la région, se retrouve pour ce 2ème tour, candidate sur la liste de l'Indre. Citons aussi le Castelroussin Aymeric Compain, passé de l'Indre à l'Indre-et-Loire.

Dès ce mardi soir, les deux chefs de file Bonneau et Fournier seront en meeting côté à côte à Châteauroux. Ils seront de nouveau ensemble pour un meeting ce jeudi soir à 20h à l'Espace Béraire de La-Chapelle-Saint-Mesmin.

Président (PS) depuis 2007, François Bonneau est candidat à sa succession à la tête de la région Centre-Val de Loire. © Radio France - Antoine Denéchère

Marc Fesneau - LREM/Modem

Porteur de l'étiquette présidentielle, Marc Fesneau est le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et de la participation citoyenne. Maire de Marchenoir pendant neuf ans, il tente de prendre le poste de président de la Région pour la deuxième fois après 2010. Élu député du Loir-et-Cher en 2017, Marc Fesneau a déjà siégé au Conseil régional de 2004 à 2010. Envisagée un temps, la fusion avec la liste de Nicolas Forissier est tombée à l'eau. Il a obtenu au premier tour 16,65% des suffrages, en 4e position.

Marc Fesneau, ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et de la participation citoyenne est la tête de liste pour LREM et le Modem. © Maxppp - Vincent Isore

Nicolas Forissier - LR/UDI/Centristes

Après sa désignation par la commission nationale d'investiture chez les Républicains, Nicolas Forissier mène la liste de la droite et du centre pour ces élections régionales. Le député de l'Indre a pris la 3e place du scrutin au premier tour avec 18,8%. IL a longtemps espéré un retrait de la liste de Marc Fesneau, avouant regretter son maintien.

Nicolas Forissier, tête de liste LR pour le scrutin régional de juin 2021 est député de la 2e circonscription de l'Indre. © Maxppp - Vincent Isore

Aleksandar Nikolic - RN

Le parti de Marine Le Pen a désigné Aleksandar Nikolic pour mener la campagne des élections régionales en Centre-Val de Loire. Âgé de 34 ans, conseiller municipal à Saint-Rémi-sur-Avre, près de Dreux et délégué départemental du RN en Eure-et-Loir, Aleksandar Nikolic a pris la deuxième place du scrutin dimanche dernier avec plus de 22% des voix.