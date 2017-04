Clone de La présidentielle vue par les salariés de l'usine Usiduc à Faverois

France Bleu Belfort Montbéliard donne la parole aux salariés de l'usine Usiduc, situé à Faverois. Ils évoquent la montée des "petits candidats", les ralliements de plusieurs élus à Emmanuel Macron et l'absence de la place de l'industrie dans les programmes des candidats.

Environ 25 salariés travaillent pour l'usine Usiduc, spécialisé dans l'usinage de pièces destinés, sous-traitant dans le domaine de l'énergie et de l'aéronautique. Aurélie est juriste, Ahmed est ingénieur, Michel et Clovis techniciens, Philippe est commercial, Stéphane chef d'atelier. Tous ont du mal avec cette campagne présidentielle, l'affaire Fillon les a profondément marqués. Stéphane résume : "Je n'ai même plus envie d'aller voter c'est vous dire, on se demande s'ils sont là pour la France ou pour leurs propres intérêts".

La place des petits candidats et les ralliements pour Emmanuel Macron

Ce qui a marqué Aurélie, juriste de l'entreprise, lors de ces derniers jours de la campagne présidentielle, c'est la montée des "petits candidats" : "Ce sont des personnes qui essayent de se révolter contre le système, c'est tout à leur honneur.On a envie de leur dire qu'on peut changer les choses, qu'ils ont encore un pouvoir entre les mains". En revanche ce qui a choqué Philippe, le commercial de la société, ce sont les différents ralliements à Emmanuel Macron : "Il y a des gens qui se sont engagés en politique, et qui tout à coup, parce qu'un candidat monte dans les sondages se rallient à lui, peut-être pour avoir un poste plus tard. C'est sans foi ni loi."

Ils ne savent même pas ce qu'est un ouvrier

Parmi ces salariés, sont représentés la classe ouvrière et la classe moyenne. Stéphane, chef d'atelier, estime que les problématiques de la classe moyenne ne sont pas abordés. Michel, technicien, souligne que les candidats ne sont pas intéressés par "les petites gens" ni par l'industrie : "Ils ne veulent pas en parler de l'industrie car ils n'arrivent pas à la garder. Ils ne savent pas ce que c'est un ouvrier, ils ne connaissent même pas le prix d'un petit pain! Alors comment voulez-vous qu'ils défendent la cause des petites gens".

Le sort des petites entreprises

Ahmed, ingénieur à Usidec, aurait aimé entendre parler de l'évasion fiscale : "aucun candidat n'en a parlé, il y a des entreprises comme Apple qui font des chiffres d'affaires de milliard d'euros mais qui paient zéro taxes. Que faut-il mettre en place pour les petites structures comme les nôtres? J'ai l'impression qu'aucun politicien n'est au courant de ça".