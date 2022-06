Législatives 2022 : les résultats du premier tour dans le Jura

Les députés qui siègent à l'Assemblée Nationale seront élus les 12 et 19 juin.

Le 1er tour des élections législatives avait lieu ce dimanche 12 juin. Les 190.644 électeurs du Jura votent pour élire trois des 577 députés qui siègeront pour cinq ans à l'Assemblée nationale. Au 1er tour, les taux de participation ont été supérieurs à 50% des électeurs inscrits dans deux des trois circonscriptions.

Au second tour, le 19 juin, il y aura dans le Jura un duel Ensemble-Nupes et deux affrontements LR et Nupes.

Découvrez les résultats près de chez vous

Tapez le nom de votre commune ou de votre département. Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

La carte des résultats dans le Jura

Les résultats dans le Jura circonscription par circonscription

Cliquez sur le menu déroulant pour afficher la circonscription de votre choix.

Les premiers résultats ou estimations sont disponibles à partir de 20h. Les bureaux de vote ferment à 18h.