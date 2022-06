Législatives 2022 : les résultats du premier tour en Meurthe et Moselle

Ce dimanche 12 juin, les Français sont appelés aux urnes pour départager les candidats au 1er tour des législatives et élire les 577 députés qui siègeront à l'Assemblée Nationale. En Meurthe et Moselle où six sièges sont à pourvoir. 65 candidats se présentent à l'élection dans le département.