Présidentielle : qui est Jacques Cheminade ?

Jacques Cheminade est candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu le dimanche 23 avril. Retour sur le profil et le parcours du candidat de "Solidarité et progrès".

Nom : Cheminade. Prénom : Jacques. Vingt-deux ans après une première candidature, Jacques Cheminade est, à 75 ans, le senior de cette élection et le seul à y participer pour la troisième fois.

Fiche d'identité

Jacques Cheminade, 75 ans, est né à Buenos Aires en Argentine. Son père y travaillait. Il revient en France à l'âge de 18 ans.

Parcours scolaire et professionnel

À 22 ans, il est diplômé de l'École des hautes études commerciales (HEC Paris) avant de décrocher une licence de droit deux ans plus tard, en 1963. En 1969 il sort diplômé de l'ENA et devient fonctionnaire de l'État.

Carrière politique

Jacques Cheminade n'a jamais été élu. Candidat pour la première fois aux législatives en 1978, il perd. Il devient la même année secrétaire général du Parti ouvrier européen (POE) en France, émanation d'un groupuscule américain d'extrême droite, fondé par le milliardaire controversé Lyndon LaRouche, une personnalité dont il dit "s'inspirer". Il dénonce l'économie capitaliste et la spéculation, veut rétablir un État-nation recentré sur les travailleurs. En 1981 il souhaite se présenter à la Présidentielle mais n'obtient pas les parrainages nécessaires. En 1995 il y parvient et récolte 0,27 % des suffrages. Ses comptes de campagne sont rejetés par le Conseil constitutionnel. En 2012 il recueille 0,25 % des suffrages exprimés termine ainsi dernier du premier tour.

Antécédents judiciaires

Jacques Cheminade a été visé par plusieurs affaires judiciaires, et a déjà été condamné par la justice. En 1992, il est condamné à 15 mois de prison avec sursis pour vol et à rembourser la famille de la victime de l'affaire : une femme qui avait donné plus d'un million de francs à des associations dans lesquelles il avait des responsabilités. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer.

En 2004, le tribunal correctionnel de Lyon condamne Jacques Cheminade à 15.000 euros d'amende pour diffamation publique envers Dominique Perben, ancien ministre de la Justice. Un candidat de son mouvement avait dénoncé les lois Perben en juxtaposant la photo du garde des Sceaux serrant la main du procureur général américain avec celle de Pétain serrant la main d'Hitler.

À noter dans son parcours

Difficile à classer politiquement, Jacques Cheminade est régulièrement accusé de dérives sectaires, notamment par l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI). D'autres le qualifient de conspirationniste.

Vie personnelle

Jacques Cheminade est célibataire et sans enfant.

