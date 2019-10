Clothilde Ollier, élue candidate des Verts pour les municipales de mars 2020

Le parti Europe-Écologie - Les Verts a désormais son candidat pour les municipales de mars prochain, à Montpellier. Et c'est Clothilde Ollier. Elle a été élue ce samedi avec 52,4% des voix, à l'issue d'une primaire ouverte qui l'opposait à Jean-Louis Roumegas qui recueille, lui, 47,6% des suffrages.

Un résultat serré, puisque seulement 42 voix séparent les deux candidats.

Sur les 1.400 personnes inscrites, près de 800 personnes se sont déplacées au bureau de vote installé à la brasserie Le Dôme. "Un succès pour cette première primaire organisée à Montpellier par le parti", estime Clothilde Ollier.

L'ex-maire de Murles se présentait en binôme avec Manu Reynaud, porte-parole d'EELV Montpellier. Après l'annonce des résultats, la désormais candidate des Verts a appelé au rassemblement :

Jean-Louis Roumegas n'a pas perdu. J'ai été désignée comme tête de liste, mais derrière, on est une équipe, on est un parti politique, donc nous allons travailler tous ensemble

La liste des Verts espère capitaliser sur l'engouement autour des sujets liés à la défenses de l'environnement qui ont pris de la place ces derniers mois dans le débat publique.

Les marches pour le climat, notamment, ont mobilisé une partie de la jeunesse. C'est le cas de Stéphanie. Cette Montpelliéraine âgée d'une trentaine d'années a donc décidé d'aller voter à la primaire pour s'impliquer davantage dans le fonctionnement du parti qui défend ses idées.

Quand j'avais 16 ans, mes amis n'étaient pas très sensibles aux problématiques écologistes. Mais en grandissant, on a gagné en maturité. Aujourd'hui, de plus en plus de gens s'organisent pour prendre soin de la planète