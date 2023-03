Colère à Montbéliard après le rejet des motions de censure

La réforme des retraites est définitivement adoptée, mais ses opposants n'ont pas dit leur dernier mot pour autant. L'Assemblée nationale a rejeté les motions de censure déposées après l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement pour faire passer sa réforme, lundi 20 mars. Mais dans le même temps, les opposants au texte occupaient de nouveau le terrain à Montbéliard. Une centaine de personnes se sont ainsi de nouveau réunies devant la sous-préfecture, à partir de 18 heures.

"Je comprends la colère des gens, même si je ne valide pas la violence. Ils ont supprimé le dialogue social. On n'a été exclu du jeu et après, on nous dit, si ça se passe mal, c'est de votre faute", confie François Lapprand, délégué FSU Snuipp, enseignant à Valentigney. "On fait le lit de l'extrême droite. C'est très inquiétant". D'autres manifestants vont plus loin. Ils souhaitent "un soulèvement populaire pour faire tomber ce gouvernement"

Massés sur le trottoir de la sous-préfecture de Montbéliard, les manifestants ont ensuite envahi l'avenue l'avenue du Maréchal-Joffre, pendant un peu plus d'une heure, en écrivant "ras le bol" et "démocratie" sur la chaussée. Le rassemblement s'est terminé autour des grillades et de l'apéro.