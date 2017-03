Colette Capdevielle, députée PS 64, persiste et signe : "je soutiens Benoît Hamon", "Jean-Luc Mélenchon est un traître"

Entre poussée de fièvre et bazar au PS, Colette Capdevielle, députée PS 64 sortante et candidate à sa propre succession sur la 5e circonscription, livre le fond de sa pensée. Elle était l'invitée de France Bleu Pays Basque ce vendredi, interrogée par Yves Tusseau, rédacteur en chef.

Yves Tusseau : L'ancien premier Ministre Manuel Valls qui se rallie à un ancien Ministre, Emmanuel Macron ; un candidat socialiste à la primaire de la gauche qui ne soutient pas le vainqueur de la primaire Benoît Hamon, c'est un grand bazar en ce moment au Parti Socialiste ?

Colette Capdevielle : C'est surtout l'absence de respect de la parole donnée, de la parole écrite, puisque le candidat à la primaire Manuel Valls s'était engagé par écrit à respecter le vote et à faire campagne pour le candidat. C'est un engagement écrit mais c'est aussi un engagement oral, puisque Manuel Valls avait affirmé qu il soutiendrait le vainqueur de la primaire. Martine Aubry a soutenu la candidature de François Hollande. C'est dans l'histoire du PS. C'est donc une absence de respect de la parole donnée que je condamne.

Vous soutenez toujours Benoît Hamon ?

J 'ai toujours soutenu Benoît Hamon à l'issue de la primaire [...].

Le PS n'est-il pas en train d'exploser ?

Non, le PS a connu de par son histoire des périodes difficiles, de réflexion, de recomposition, [... ] pourtant le parti socialiste reste un grand parti de gauche démocratique et de gouvernement.

Vous dites.. et de gouvernement, c'est destiné, Madame Capdevielle à Jean-Luc Mélenchon et son parti la France Insoumise ?

Absolument.. Jean-Luc Mélenchon qui est également un traître ! Pendant des années Jean-Luc Mélenchon était un élu du PS. [Et Colette Capdevielle de faire référence à une photo] Vous savez sur cette photo, autour de Michel Rocard, il y avait Benoît Hamon, Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon, il faisait parti de la famille et il l'a quitté ! Et il a été élu, grâce au parti socialiste.

Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de faire la campagne de Benoît Hamon, qui est le seul candidat qui se projette à 20 ans [...] Mais aujourd'hui tout est possible ! La candidate Marine Le Pen est une candidate sérieuse ! [...] mais rien n'est fait.

