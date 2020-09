Colette Popard : la carte de "l'expérience de longue date" aux sénatoriales de Côte-d'Or

Cela vous aura peut-être échappé, mais ce dimanche 27 septembre, des centaines d'élus locaux, maires, conseillers municipaux et départementaux. voteront pour renouveler - ou pas - les sénateurs de Côte-d'Or. Une campagne et un nouveau défi presque évidents pour Colette Popard, élue de longue date dans le département, d'abord dans l'opposition puis adjointe au maire de Dijon François Rebsamen, avant d'intégrer le conseil départemental.

Une expérience qui peut servir

"Je suis une élue locale de longue date, avec une expérience municipale, à la métropole, ce n'est pas que j'ai fait le tour, c'est que j'ai acquis une expérience qui peut servir pour les sénatoriales, les sénateurs ce sont les représentants des collectivités territoriales, élus par les maires, c'est important d'avoir cette expérience. Et puis aussi parce que _je suis une femme_, je voulais qu'il y ait une femme supplémentaire au Sénat."

Nullement inquiète de l'image vieillissante de l'institution, la candidate divers gauche défend son rôle important dans le fonctionnement de la démocratie en France. "Vous avez les députés qui votent les lois, le Sénat les amende, mais en plus il contrôle l'action et le budget du gouvernement. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup du Sénat, et les sénateurs ne communiquent pas assez. Je le vois dans ma campagne, bien souvent on me dit que les sénateurs, on les voit une fois tous les six ans, au moment de la campagne. Donc je pense qu'il faut communiquer."

Les dossiers chauds de Colette Popard : La forêt, l'aide sociale à l'enfance et les personnes âgées en Ehpad

Alors quels sont les actions concrètes que Colette Popard souhaite mener pour les Côte-d'Oriens ? Eh bien pourquoi pas se pencher sur le cas de l'ONF, l'Office national des forêts, que le gouvernement veut privatiser. "Le projet de loi a déjà été présenté au Sénat, discuté, les trois sénateurs côte-d'oriens sortants ont voté pour, _moi je suis contre_. Ce projet va être représenté dès la rentrée parlementaire, je dirai à ce moment-là que je suis contre."

à lire aussi Aide sociale à l'enfance : un foyer dijonnais placé sous administration provisoire

Autre dossier extrêmement difficile, de l'aveu même de la candidate : le cas de l'Aide sociale à l'enfance, et de cet établissement d'accueil dijonnais toujours sous tutelle administrative, neuf après l'éviction de ses dirigeants. "Les choses se sont calmées, je ne suis pas persuadée que ça aille vraiment mieux. C'est un énorme sujet, pas seulement chez nous, mais aussi au niveau national. On manque de moyens humains, de personnels qualifiés, et puis l'Etat ne met pas les moyens financiers qu'il faudrait. C'est l'une de mes priorités, avec celle des personnes âgées en Ehpads : je crois que là aussi on manque de personnels, et on s'aperçoit qu'il y a une souffrance chez les personnels et chez les résidents. Je pense que le Sénat doit s'emparer de ce sujet, je demanderai la création d'une commission pour faire un état des lieux, parce que ces Ehpads sont financés par l'Etat et les Départements, mais les moyens n'y sont pas."