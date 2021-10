"Collabo", "Nazie" : des tags haineux sur la permanence de la député LERM du Tarn Muriel Roques-Etienne

"Collabo", "Nazie», "Honte au Pass nazitaire", la vitrine de la permanence de la députée La République en Marche de la 1ere circonscription du Tarn, Muriel Roques-Etienne a été recouverte d’inscriptions ce samedi 23 Octobre. La députée du Tarn dénonce dans un tweet des « dégradations honteuses » et annonce qu’elle va déposer plainte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Muriel Roques-Etienne explique avoir déjà reçu des menaces de mort, ces nouvelles inscriptions sur sa permanence sont selon elle liées à son vote en faveur du pass sanitaire. Elle se dit également particulièrement ciblée par un groupuscule d'ultra droite. Malgré ces menaces, la députée dit sa détermination :

"Menaces de mort, agressivités, dégradations, tout ça ne m’arrêtera pas et me motive encore plus à poursuivre mon mandat."