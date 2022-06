Désaccord entre les deux Savoie : vers la fin du Conseil Savoie Mont-Blanc ?

Un pas en arrière du côté de la collaboration entre la Savoie et la Haute-Savoie ? Une collaboration renforcée depuis la création, en 2001, du Conseil Savoie Mont-Blanc. La structure finance les actions communes entre les deux départements dans les domaines de l'agriculture, de la culture, du tourisme et de l'université.

Dissoudre le Conseil pour le "moderniser"

Mais Martial Saddier, arrivé à la présidence du département de Haute-Savoie en juillet 2021, affiche sa volonté de mettre fin au Conseil Savoie Mont-Blanc. Le 13 juin dernier, les élus haut-savoyards ont voté presque unanimement (un contre et sept abstentions) pour la dissolution du Conseil. Pour les élus savoyards, ce vote n'a pas de portée juridique car il doit être ensuite débattu avec les deux départements.

L'objectif de cette dissolution n'est pas d'arrêter toute collaboration avec la Savoie, mais de la rendre plus "moderne et plus efficace", selon Nicolas Rubin, le vice-président du département.

Il y a aujourd'hui trop de lenteur, pas assez de réactivité !

"Et puis nous devons être en capacité de soutenir plus d'un côté quand on le souhaite, dans chaque département." En clair, un accord plus souple. Pour la filière agricole par exemple, en cas de catastrophe naturelle, la Haute-Savoie veut pouvoir aider plus rapidement un agriculteur, sans avoir à discuter le budget au Conseil Savoie Mont Blanc. "Sans pénaliser ceux qui reçoivent ces subventions. Quelqu'un qui recevait 10 aujourd'hui par le biais du Conseil recevra 10 par le biais du département", ajoute-t-il.

"Gâcher 40 ans de coopération"

Pour Hervé Gaymard, le président du département de la Savoie, cette décision constituerait un retour en arrière incompréhensible. "Remettre en cause 40 années de coopération interdépartementale, c'est un immense gâchis, puisque nous avons uns structure qui fonctionne très bien, avec les moyens de fonctionnement réunis des deux départements. Elle est efficace."

Lui aimerait justement aller encore plus loin dans la collaboration : "Je pense par exemple que dans le cadre de l'université Savoie Mont-Blanc, il faudrait créer un "CHU Savoie Mont-Blanc" puisque nous avons un très grand déficit de personnel médical et paramédical. Créer un CHU Savoie-Mont-Blanc, ça aurait de la gueule !"

Une assemblée générale avec les élus des deux départements sera convoquée à l'automne, pour débattre de la possible la dissolution du Conseil Savoie Mont-Blanc.