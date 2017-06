Collectivité de Corse : Pierre-Jean Luciani ne joue pas le jeu

La préparation de la collectivité unique de Corse contrariée. Sur ordre du président du conseil départemental de la Corse du sud, les agents du département ne participent plus aux réunions de travail organisées avec la CTC.

Rien ne va plus entre le conseil départemental de Corse du sud et la collectivité territoriale de Corse. En fin de semaine dernière, le président Pierre Jean Luciani aurait donné comme consignes aux agents et cadres du département de ne plus participer aux réunions préparatoires à la mise en place de la collectivité unique. Certaines de ces réunions se poursuivent, en présence de la CTC et du conseil départemental de Haute-Corse. Mais, si aucun changement n’intervient, la situation pourrait de dégrader et engendrer de sérieux problèmes qui se vérifieront au 1er janvier 2018.

Harmonisation indispensable

Si les données ne sont pas harmonisées entre les trois collectivités, les agents de Corse du sud pourraient rencontrer des problèmes au niveau de leur salaire, de leur mutuelle, leur ticket restaurant etc... Par ailleurs, le versement des aides sociales pourrait également être perturbé tout comme les marchés publics ou encore les travaux routiers.

Jean-Louis Santoni, secrétaire général de la mission de préfiguration de la collectivité de Corse Copier

L'appel à la raison de la région

Les présidents de l'assemblée de Corse et de l'exécutif de Corse lancent un appel au président du conseil départemental de Corse du sud. Jean Guy Talamoni et Gilles Simeoni demandent à Pierre-Jean Luciani de revenir sur sa décision et d'autoriser les personnels placés sous son autorité à poursuivre dans la sérénité le travail collectif entrepris dans le cadre de la préparation de la collectivité unique de Corse.

Par ailleurs, François Orlandi, le président du conseil départemental de la Haute-Corse a réagi sur les réseaux sociaux. Il a affic hé une certaine confiance sur le devenir de cette collectivité unique.