Corse, France

Des chiffres, des chiffres et encore des chiffres, la fusion des trois collectivités va logiquement tripler l'exercice d'adoption des comptes de gestion et des comptes administratifs. Ces documents, rédigés pour l'un par les élus et pour l'autre par le comptable, retracent l'équilibre recettes-dépenses de l'année écoulée et doivent évidemment avoir un résultat identique.

Avenir et perspectives

Pour les comptes 2017, il ne devrait pas y avoir de problème, mais le débat va probablement s'orienter sur l'avenir et les perspectives pour 2018, avec la fameuse contractualisation souhaité par le gouvernement. "Un contrat forcé" selon Gilles Simeoni, l'Etat demande désormais aux collectivités de ne pas dépasser leurs dépenses de fonctionnement de plus 1,2 %, un quota impossible à tenir explique le président de la CDC, en raison, justement de la fusion avec les départements. En cas de non-respect de la contractualisation la Corse se verrait privée de près de 20 millions d'euros de subventions. Le contrat avec l'Etat doit être signé avant le 30 juin, c'est à dire avant samedi, mais les élus insulaires s'y refusent catégoriquement. Le sujet pourrait être abordé lundi 2 juillet, lors de la rencontre prévue à Paris entre Gilles Simeoni et Édouard Phillippe.

Autre dossier dans cette session, qualifié de "phare" par le président de l'exécutif, le numérique, avec un objectif 4G sur tout le territoire insulaire d'ici à 5 ans. Enfin au cours des questions orales et des motions on parlera déchets, cyanobactérie, ou encore aides publiques ou aides viticoles.

Session de l'assemblée de Corse des 28 et 29 juin 2018 : l'ordre du jour