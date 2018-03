Corse, France

Le comité technique, on le rappelle, est composé d'élus et de représentants syndicaux et son vote est uniquement consultatif. Si les élus ont tous adopté le projet à l'exception de Pierre-Jean Luciani qui a quitté la salle avant le vote, cela a été plus compliqué du côté des syndicats: 8 voix pour, 3 contre et 13 abstentions. La CFDT et a CGT se sont abstenues, le SNT, le syndicat national des territoriaux a voté contre, et le STC a majoritairement voté pour.

« Le plus dur est à venir »

Parmi les votes contre, 2 voix du STC et celle du SNT. Le Syndicat des territoriaux, pour son représentant, Jean-Luc Millo, le compte n'y est toujours pas. « Nous continuons à penser que cet organigrammes est déstructuré. Il est fait plus pour des personnes que pour une collectivité de ce type et c’est pour ça que nous avons opté pour un vote négatif. Nous retenons de cette journée qu’elle est forcément décevante. Nous aurions préféré avoir plus de temps pour construire un organigramme à la hauteur des enjeux que la Corse attend. Un vote négatif ne veut pas dire que nous sommes opposés à tout. Nous ne sommes pas des rebelles, et espérons fortement que cette collectivité puisse se mettre en route très rapidement, que nous ayons de bonnes surprises…Mais je vous rappelle que c’est un organigramme transitoire, _derrière il y aura la seconde vague avec les chefs de services, chefs de services adjoints, le plus dur reste à venir_... »

« Des impératifs contradictoires »

Gilles Simeoni, président de l'exécutif : « Nous sommes tous pris dans des impératifs contradictoires qu’il faut concilier. Ils auraient voulu plus de temps pour discuter et c’est légitime, mais en même temps nous sommes d’accord pour dire qu’il faut cet organigramme transitoire pour mieux fonctionner. Le fait d’aller vite c’est aussi le signe que le travail a été fait, que le dialogue social fonctionne et que la volonté est partagée entre les élus et les fonctionnaires et leurs syndicats d’avancer au sein de la CDC et au service de la Corse. On n’est pas sur un principe de cogestion, les syndicats gardent leur liberté de critique, de ton, il y a eu des organigrammes dans les conseils départementaux qui ont été votés avec des abstentions et oppositions des syndicats, c’est la règle du fonctionnement démocratique. Le pas d’aujourd’hui est important y compris pour montrer que nous sommes sur un chemin de sérénité... »

La fameuse bourse à l'emploi, c'est à dire, le mode d'attribution des postes a également été adopté, à l'unanimité moins une voix, celle su SNT. Il reste maintenant à attribuer ces postes et surtout à préparer l'organigramme définitif qui devrait être mis en place au mois de juillet.