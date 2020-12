Collectivité Européenne d'Alsace : ça change quoi pour la Moselle ?

L'Alsace retrouve ce vendredi 1er janvier 2021 une existence institutionnelle, avec la naissance de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA), fruit de la fusion entre le Haut et le Bas-Rhin, sorte de "super-département" qui garde sa place au sein de la région Grand Est.

"Certains, y compris mois, ont pu craindre que cela mette un coin dans l'unité de la région Grand Est" admet Jean-Luc Bohl, maire de Montigny-les-Metz et vice-président du Conseil Régional, "mais à la lumière de la crise que nous avons vécu en 2020, nul ne conteste aujourd'hui la dimension et la force de la région Grand Est."

Taxe poids-lourd et report de trafic ?

Dans le quotidien des Mosellans et des Lorrains, l'arrivée de cette CEA ne changera rien dans l'immédiat. Mais ses compétences élargies posent des questions à ses voisines, en matière de coopération transfrontalière, de tourisme... Mais c'est du côté des transports que Jean-Luc Bohl se porte le plus vigilant. En effet, l'Alsace obtient la gestion de ses routes départementales, nationales et autoroutes non concédées, sur lesquelles elle pourrait par exemple instaurer à terme une redevance poids lourds afin de réguler leur transit. "Nous auront à regarder les choses de près", prévient l'élu mosellan qui craint un report du trafic sur les axes lorrains tels que l'A31, "qui est déjà constamment congestionnée."