Collectivité européenne d'Alsace : première étape législative validée

Sans surprise, les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont adopté lundi, chacun de leur côté, une délibération en faveur de la création d'une collectivité européenne d'Alsace.

Alsace, France

C'est une première étape importante et nécessaire. Après le vote symbolique d'une résolution en novembre à Sélestat, les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont adopté, chacun de leur côté, lundi 4 février, une délibération en faveur de la future collectivité européenne d'Alsace. Le texte a été voté à l'unanimité par les élus haut-rhinois. Dans le Bas-Rhin, seuls les six élus socialistes ont voté contre.

Une loi sera votée cet été

Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, a salué "un _acte d'unité_" et "la première pierre du rassemblement de tous les Alsaciens". La future collectivité européenne d'Alsace, aux compétences particulières, résultat de la fusion des deux conseils départementaux, doit voir le jour en 2021.

« Ac les Accords de Matignon ont eu lieu nos fiançailles, aujourd’hui nous publions les bans, avec le vote de la loi sera célébré le mariage et le 1er janvier nous célébrerons la naissance de l’#Alsace issue de notre rapprochement » #DNAInfospic.twitter.com/W4EeRBlWzV — Brigitte Klinkert (@KlinkertBrigitt) February 4, 2019

"Le travail n’est pas fini, a souligné Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Nous avons maintenant deux ans pour construire cette collectivité." Sur le plan des compétences, les discussions avec le ministère des Transports concernant les financements nécessaires au transfert des autoroutes ont déjà commencé. Les élus réfléchissent également à une taxe poids-lourd.

Le regroupement des départements devra être validé par un décret du Conseil d'État. Un texte de loi doit ensuite être voté cet été. "Nous avons obtenu des garanties, précise Frédéric Bierry, notamment celle de ne pas mettre en œuvre la délibération d'aujourd'hui si le transfert des nouvelles compétences (...) n'était pas conforme aux engagements du gouvernement et à la déclaration signée à Matignon."