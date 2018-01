Corse, France

La réaction de Gilles Simeoni après l’élection de Jean-Guy Talamoni comme nouveau président de l'assemblée de Corse

Gilles Simeoni © Radio France - rcfm

« Un discours fort, de continuité par rapport aux enjeux historiques mais en même temps de paix, d’apaisement, de mesure aussi bien dans cette volonté commune de construire avec tous les corses que dans l’expression d’une volonté de dialogue avec Paris. Nous sommes exactement dans ligne stratégique arrêtée en commun.

Des positions fermes mais que nous partageons, le moment est venu d’ouvrir un véritable dialogue, le moment est venu pour Paris de reconnaître la dimension fondamentalement politique de la question corse et le moment est venu de nous mettre autour d’une table sans tabous, préalable, ni défiance excessive mais pour construire une relation de confiance qui nous permette de repenser les rapports entre la Corse et l’Etat. »

Discours et réaction du nouveau et premier président de la collectivité unique Jean-Guy Talamoni

Sans surprise ce mardi Jean-Guy Talamoni a été élu à la présidence de l'assemblée de Corse avec 40 voix, les autres candidats en ont remporté respectivement 10 pour Jean-Martin Mondoloni, et 6 chacun pour Jean-Charles Orsucci et Valérie Bozzi.

Jean-Guy Talamoni © Radio France - rcfm

Jean-Guy Talamoni : «Il y a avait un accord au sein de la majorité pour que j’occupe ce siège, je crois en la volonté de respecter le mandat donné par les corses, notre volonté de discuter avec Paris, de négocier, en abordant ces discussions sans a priori et avec une volonté d’aboutir…et puis également notre volonté inébranlable de travailler quotidiennement pour servir les intérêts des corses qui nous ont fait confiance à nouveau. Cette majorité très forte procure une satisfaction mais nous donne encore davantage de responsabilités, nous essaierons de nous montrer à la hauteur par notre travail ! »

Discours d'installation du doyen de l'assemblée de Corse Pierre-Jean Luciani

Pierre-Jean Luciani © Radio France - rcfm

« Votre victoire est incontestable, elle vous oblige à travailler, les corses attendent des actes qui doivent aboutir à l’amélioration de leur cadre de vie et situation sociale...Vous les autonomistes et votre chef de file Gilles Simeoni, vous les indépendantistes et votre chef Jean-Guy Talamoni, _vous avez profité de la loi NOTRE, fabriquée par M.Hollande, M.Valls, « M.Chiche », Mme Lebranchu et M.Baylet_…un comble.

Cette collectivité est née et doit fonctionner pour défendre notre histoire, notre culture, nos traditions et notre identité. Nous pouvons faire confiance à une administration de qualité et aux 5 000 agents qui auront à cœur de faire réussir notre région, notre insularité ne doit plus être un handicap…Cependant _vous auriez pu préparer l’avènement de cette collectivité avec patience, méthode, et efficacité, vous avez agi dans la précipitation, c’est regrettable_… Per dì cum’è u presidente Guy…Simeoni…no ! Gilles Simeoni, tamanta strada per fà un paese, alora pientemu di parlà è femulu, ci anu da vulè forza, soldi è curagiu ! »