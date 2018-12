Collèges, routes, agriculture, personnes âgées : ce que dépensera le département de la Mayenne en 2019

Laval, France

Ce jeudi et ce vendredi, le conseil départemental de la Mayenne planche sur son budget 2019. Un budget en hausse par rapport à 2018, passant précisément de 341.070.369 M€ à 342.981.592 M€. Le conseil départemental est en bonne forme financière puisqu'il investira un peu plus l'année prochaine et enregistre même une progression de 5 M€ de l'autofinancement.

L'année 2019 sera marquée par des investissements sur des projets d'envergure : Espace Mayenne et ses 22 M€ mais aussi la rocade et le viaduc de Château-Gontier. Au mois de mars, Olivier Richefou le président du conseil départemental de la Mayenne, annoncera un "plan d'accompagnement des personnes âgées" de 15 M€. Ce budget primitif 2019 doit maintenant être voté par les élus du conseil départemental de la Mayenne.

Le budget primitif 2019 en quelques chiffres