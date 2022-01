"Pour la présidentielle, on ne parle pas assez aux jeunes" estime Valentin, 20 ans, à Colmar

Ce mardi 18 janvier, c'est une journée spéciale "avoir 20 ans en 2022"sur France Bleu. Nous donnons la parole aux jeunes, savoir quelles sont leurs attentes, leurs rêves. Cette année, à l'occasion de la présidentielle, ils vont d'ailleurs voter pour la première fois pour choisir leur candidate ou candidat.

A Colmar, Valentin Cerdan va fêter ses 20 ans au mois d'août, le jeune étudiant estime que ceux qui se présentent devraient plus parler à la jeunesse.

Des solutions à plus long terme contre la précarité des jeunes

Valentin souhaite travailler dans le social dans les années qui viennent. Pendant le confinement il a d'ailleurs appelé bénévolement au téléphone des personnes âgées isolées, pour le réseau APA dans le Haut-Rhin. Il suit la campagne tous les jours la campagne à la télé à la radio, scrute les annonces des candidats et les dispositifs mis en place par le gouvernement comme : "un jeune une solution".

Valentin Cerdan et Lynda de Burgo sont bénévoles à l'APA © Radio France - Guillaume Chhum

Valentin Cerdan a de nombreuses attentes pour la présidentielle de 2022 Copier

"C'est un dispositif qui a été mis en place exprès après l'épidémie de Covid. C'est pas quelque chose qui aurait été mis en place dans une situation normale," ce dispositif c'est bien estime Valentin, mais il faudrait des solutions à plus long terme pour les jeunes.

"Le social est de plus en plus contrôlé, par les écrits, diminué par les financements et c'est dommage", analyse le jeune homme.

Les candidats doivent avoir comme priorité la revalorisation des retraites et le pouvoir d'achat estime Valentin, 20 ans

Valentin a envie surtout que les candidats s'expriment sur deux thèmes " la revalorisation des retraites tout d'abord, il faudrait un vrai travail de fond quand on sait qu'il y a de moins en moins d'actifs pour plus de retraités à l'avenir. Il faut faire un effort aussi sur la hausse du pouvoir d'achat alors que tout augmente, le carburant comme la nourriture." Par ailleurs, les candidats tentent de séduire les jeunes sur les réseaux sociaux, mais Valentin Cerdan doute de leur sincérité : "Ils sont sur TikTok, mais je doute de leur sincérité."

Pour l'instant Valentin n'a pas fait son choix, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne mettra pas de bulletin blanc dans l'urne, pour lui, voter blanc ne sert à rien.