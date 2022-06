Colombani - Bozzi : opposition frontale entre deux visions de la Corse

Troisième débat organisé par RCFM et Corse Matin. Il est consacré à la deuxième circonscription de la Corse du Sud, celle de Porto-Vecchio, qui englobe l'extrême-sud de l'île et remonte jusque sur une partie de la ville d'Ajaccio avec le quartier des Salines, des Cannes et du Vazzio. Une circonscription qui compte un peu moins de 62.000 électeurs. Un débat animé par Patrick Vinciguerra et Roger Antech.

Colombani - Bozzi, débat musclé pour la deuxième circonscription de Corse du Sud Copier

Paul - André Colombani, le député nationaliste sortant, analyse le débat d'entre deux tours

Valérie Bozzi, candidate divers livre son sentiment au sortir de 50 minutes de débat.