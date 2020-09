Colombes : le maire Patrick Chaimovitch baisse son indemnité au profit des conseillers municipaux délégués

"Aujourd'hui en France, il n'y a pas de statut de l'élu, que l'on soit maire, maire adjoint ou conseiller municipal, il est très difficile, compte tenu de l'investissement que demande maintenant une délégation quelle qu'elle soit dans une mairie et a fortiori à Colombes, ville de 80.000 habitants, d’indemniser correctement des personnes qui font des sacrifices importants", explique d'emblée à France Bleu Paris l'édile EELV de Colombes (Hauts-de-Seine) Partick Chaimovictch.

Comme il l'a annoncé, il diminue son indemnité de 26%. Elle passe ainsi de 3909, 77 euros à 2860,40 euros. "Ce sont des personnes qui font des sacrifices sur leur vie privée, personnelle, professionnelle, familiale. Le fait d'être élu c'est de s'occuper de beaucoup de tâches, de sujets d'organiser la vie associative et tout cela concernent les Colombiens dans leur quotidien et donc ils méritent plus que la simple indemnité de base prévue par la loi", poursuit-il.