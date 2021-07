Colonisation : le maire de Lorette demande à l'Algérie de "remercier la France" pour ce qu'elle lui a laissé

Dans son texte, le plus vieux maire de la Loire, 82 ans, promet donc "la vérité sur la guerre d'Algérie", à la lumière notamment de son expérience personnelle. Il accuse le général de Gaulle de "trahison" après les accords d'Evian de 1962. Il reproche à Emmanuel Macron d'avoir parlé de "crime contre l'humanité" au moment d'évoquer la colonisation. Il demande enfin au gouvernement algérien "plutôt que de cracher sur la France", de "la remercier" de pouvoir "profiter de tout ce que nous avons laissé avant de partir".

Joint par France Bleu, Gérard Tardy persiste et signe. Il dit répondre à la demande de la ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants, Geneviève Darrieusecq, qui, dans un discours prononcé en mars dernier à l'occasion de l'anniversaire des accords d'Evian, veut "transmettre, écouter, valoriser les témoignages, enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie". "Et en tant qu'ancien combattant, je réponds à sa demande" explique le maire de Lorette. "Il y a longtemps que j'aurais aimé écrire ces choses. Je ne le faisais pas car je me disais qu'on allait me prendre pour le révolutionnaire de service". Gérard Tardy profite de cette ouverture laissée à son interprétation par la ministre pour livrer "la vérité sur la guerre d'Algérie", car dans la même intervention en mars dernier, Geneviève Darrieusecq avait également prévenu que la mémoire de la guerre d'Algérie était "plurielle" et "complexe".

Ce que lui reproche par ailleurs l'opposante à la mairie, Amelle Gassa, c'est d'utiliser le bulletin municipal pour faire passer ses idées, quelles qu'elles soient. Elle préfèrerait y voir apparaitre d'autres sujets comme "les innovations, les constructions, les événements, le social. Concentrons nous sur les Lorettois". Des habitants de Lorette, d'origine algérienne ou pas, ont été choqués par ce texte mais ils ne souhaitent pas s'exprimer à notre micro, de peur, disent-ils, "de représailles" de la part du maire.

Pas la première polémique

Il s'agit quoiqu'il en soit d'un nouvel épisode de la vie politique tourmentée de la commune quand le maire Gérard Tardy s'immisce sur le terrain des idées. Comme cet arrêté anti burkini en 2017 sur le plan d'eau de la commune. Comme ces messages sur les tableaux d'affichage municipaux en 2016, ordonnant aux habitants de confession musulmane de vivre leur ramadan "sans bruit" et "découvert". "C'est un récidiviste sur ces sujets mais aussi sur l'atteinte aux droits de l'opposition" affirme justement un autre opposant, Julien Lequeux, "c'est extrêmement rare mais la Préfète l'a déjà rappelé à l'ordre par deux fois".

Il y a donc maintenant ce texte qui intime aux Algériens de remercier la France de ce qu'elle leur a laissé avant de partir. C'est tout le débat, virulent, sur les supposés effets positifs de la colonisation. Ils sont automatiques dès lors qu'il y a importation d'un savoir-faire sur un territoire qui n'est pas aussi développé. Pourtant selon les experts, l'histoire, vue d'aujourd'hui, impose de ne pas les mettre sur un pied d'égalité avec les ravages causés volontairement par une stratégie impériale. Stratégie enterrée avec les accords d'Evian, déterrée donc par Gérard Tardy dans cet éditorial où il raconte sa vérité sur la guerre d'Algérie, son amertume de 1962 et sa rancœur de 2021.

Nous avons également contacté le consulat d'Algérie à Saint-Etienne qui n'a pas souhaité réagir aux mots de Gérard Tardy mais qui rappelle que la mémoire de la guerre d'Algérie doit être une affaire de spécialistes et d'historiens.