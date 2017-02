Combien perçoivent les élus du Grand Avignon ?

L'espace d'un temps de vote, on a pu connaître le montant de l'indemnité des élus au Grand Avignon lundi soir. Les élus se sont aussi inquiétés des finances, et de l'arrivée en 2018, d'une nouvelle taxe, GEMAPI.

Deux nouveaux élus ont rejoint le conseil communautaire du Grand Avignon lundi soir : les maires de Roquemaure et Montfaucon. Les deux communes sont membres du Grand Avignon depuis le 1er janvier.

L'arrivée de ces communes - et donc de leurs élus - a obligé le Grand Avignon a un moment de transparence financière puisqu'il a fallu approuver les indemnités de ces élus.

Il y a désormais 15 vice-présidents au Grand Avignon. Chacun touche exactement 1.893,01 euros brut par mois. La loi encadre précisément ces indemnités. Tout est calculé à partir de l'indice 1.015 de rémunération de la fonction publique. La loi fixe aussi les indemnités maximales.

Les 43 conseillers communautaires du Grand Avignon perçoivent chacun 229,46 euros brut par mois. C'est 6% du fameux indice 1.015. Pour les vice-présidents, le calcul se fait sur 49,50% de l'indice.

Pour le président du Grand Avignon, c'est le triple : 145%. Le président Jean-Marc Roubaud perçoit donc une indemnité brute mensuelle de 5.545,20 euros.

Le Front de gauche et les élus Europe Écologie-Les Verts se sont abstenus sur ces indemnités. Le Front de gauche dénonce l'inégalité entre le taux du président et celui des vice-présidents. Le président Roubaud a répondu dans un sourire qu'il devrait "calculer le rapport du taux horaire entre l'indemnité et le temps passé dans ses fonctions". Ce moment de transparence financière a duré quelques minutes seulement au Grand Avignon.

La baisse des dotations : une "saignée", une "purge"

Les élus du Grand Avignon se sont aussi exprimés sur les finances de l'agglomération lors du débat d'orientation budgétaire. La dette est de 1.031 euros par habitant du Grand Avignon. C'est au-dessus de la moyenne nationale reconnaît l'élu aux finances, Patrick Vacaris.

Le maire de Rochefort-du-Gard compare la baisse énorme des dotations de l'État à des saignées. Le Front de gauche parle de purge, 7 millions d'euros en moins en cinq. C'est la conséquence des politiques d'austérité.

Le Front national s'inquiète de l'effet ciseaux entre les dépense du tramway et les recettes stables. Rien d'inquiétant, rétorque le président de l'agglomération. Le tramway est un budget à part. Il entend les élus de gauche et les écologistes qui demandaient d'investir dans le solaire pour ensuite revendre l'énergie.

Bientôt une nouvelle taxe

Mais en 2018, il faudra aussi financer GEMAPI, la gestion des milieux aquatique et la protection contre l'inondation. "Ce n'est pas que des histoires de petites grenouilles", s'emporte l'élu aux finances.

C'est la digue de la Barthelasse à conforter et la protection de de la Durance : des travaux colossaux. "Le cadeau le plus empoisonné des transferts de compétence de l'État", s'emporte Patrick Vacaris. L'an prochain, le Grand Avignon sera obligé de voter une taxe GEMAPI. Elle n'est pas encore chiffrée, mais cette taxe GEMAPI parait inévitable pour les élus.