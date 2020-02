Comité interministériel aux ruralités dans les Vosges : "les ploucs ont des idées !"

Il est connu pour son franc-parler et il l'a démontré ce jeudi matin encore en direct au micro de France Bleu Lorraine. Michel Fournier, maire du village de Les Voivres (près de 300 habitants) et président de l'association des maires ruraux des Vosges, est en première ligne ce 20 février pour la visite de sept ministres - dont le premier Edouard Philippe - sur le thème de la ruralité.

Michel Fournier assiste notamment à l'inauguration d'une maison France Services à La-Vôge-les-Bains puis au comité interministériel aux ruralités à Xertigny. L'élu, défenseur infatigable de la campagne, entend montrer aux membres du gouvernement la vitalité des territoires.

La vitalité des territoires, elle repose sur nous ! Les maires, les associations, ceux qui croient en la ruralité et qui la vivent au quotidien

"Ce n'est pas à Paris, dans les métropoles, les grandes villes que l'on sait ce dont on a besoin", poursuit Michel Fournier. "Il y a de l'énergie, il y a plein de vitalité dans le milieu rural. Ça fait des années qu'on dépense des milliards et des milliards sur les politiques de la ville et qu'on n'est pas fichu à un moment donné d'avoir un regard positif sur la ruralité."

Avant de s'enflammer : "On n'est pas que des ploucs hein ! On est aussi des ploucs et on en est fiers. Mais vous savez, les ploucs, ils ont des idées !"