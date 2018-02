Corse, France

Quelle sera la teneur du discours politique d’Emmanuel Macron sur la Corse ? Les discussions de la veille avec les présidents de l’exécutif de Corse et de l’assemblée de Corse se sont soldées par un silence radio. No comment ! Une absence de commentaire qui ouvre la porte à une multitude de questionnements. Invité de la rédaction de RCFM, François Pupponi, le député – maire de Sarcelles, a essayé de décrypter les choses.

Fin des discussions avec Paris ?

« Si le président de la République reste sur la tonalité de son discours à Ajaccio, tonalité extrêmement dure, avec des mots puissants et forts, à la fois en hommage au préfet Erignac mais très durs contre les nationalistes et les élus actuels, le message de Paris sera très clair, c’est-à-dire que les portes se ferment et qu’il n’y a pas de discussions et de négociations possibles ».

Ni amnistie, ni coofficialité

Selon François Pupponi, « les seules possibilités d’ouverture sont le rapprochement des prisonniers et l’annonce ou pas de l’inscription de la Corse dans la constitution. Car sur les autres sujets, l’amnistie, la langue, le discours devant la stèle à la mémoire du préfet Erignac a été synonyme de fermetures très claires, pas d’amnistie, et il a annoncé que la France c’est la République, et la République n’a qu’une langue et que la question de la coofficialité est à, priori réglée ».

L’indispensable inscription de la Corse dans la constitution

« Tous les acteurs économiques disent que si on applique les mêmes lois en Corse que sur le continent, dans le domaine fiscal, social et économique, on ne peut pas y arriver. Il faut donc des textes dérogatoires. Le problème de l’insularité permet ces textes dérogatoires. Sauf que la jurisprudence du conseil constitutionnel empêche aujourd’hui ces textes dérogatoires. Et donc seule, une réforme de la constitution avec la Corse dans la constitution permettrait la mise en œuvre de ces textes dérogatoires. C’est le chat qui se mord la queue. S’il n’y a pas de réforme constitutionnelle, il n’y a pas de texte dérogatoire. Et s’il n’y a pas de textes dérogatoires, on ne peut pas régler les problèmes économiques, sociaux et fiscaux de la Corse ».

Tout le monde est donc suspendu au discours d’Emmanuel Macron à Bastia. Un président de la République dont François Pupponi espère qu’il a bien saisi l’importance du moment historique que vit la Corse.