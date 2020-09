"Comme si on était des grands !" : à Dijon, la fierté des élus du conseil municipal des enfants

Si vous êtes sur Dijon, ou si vous passez dans la ville, vous trouverez bientôt dans les magasins des sacs en toile avec des slogans pour la protection de l'environnement. Vous pourrez voir aussi des affiches qui rappellent l'égalité homme-femme. On pourra aussi vous remettre un prospectus pour vous inciter à prendre soin de votre alimentation et de votre santé.

Ces initiatives, on les doit au conseil municipal des enfants. 48 jeunes élus viennent d'achever leurs deux ans de mandat. Ils ont entre 9 et 11 ans et se sont réunis pour la dernière fois ce mercredi soir à l’hôtel de ville de Dijon. "On a vraiment appris beaucoup de choses, s'enthousiasme Charlotte, 11 ans , on a été encadrés par des adultes très gentils, et ça nous a aidés à monter des supers-projets. Avec mon groupe, on a conçu une gourde en métal qui sera remise à chaque élève de CP. Il pourra la garder toute sa scolarité et ça va limiter les bouteilles en plastique."

A quoi ça sert un conseil des enfants ? La réponse de Charlotte 11 ans Copier

Les jeunes élus se réunissent une fois par mois. Les parents restent au fond de la salle, ils ont droit d'assister aux débats mais en tant que spectateurs. Mustapha, le papa du jeune Hamza est vraiment surpris par la maturité des jeunes conseillers, notamment celle de son fiston. "Oui vraiment, ça m'a même rappelé la campagne de la présidentielle, sourit-il, pour se faire élire au sein de son école, mon fils avait même fait des affiches. On se dit que c'est un projet qui fait mûrir les enfants et c’était une très bonne aventure pour lui."

La fierté d'un papa Copier

Ambiance très sérieuse dans La grande salle du conseil © Radio France - Olivier Estran

Comme dans une salle de classe, les jeunes conseillers sont face a des adultes. Une délégation d'élus venue les écouter et les guider. Cette dernière séance est présidée par le maire de Dijon en personne. François Rebsamen promet que les projets des enfants ne vont pas rester lettre morte. "Leurs projets sont transmis au conseil municipal des adultes. C’est très éducatif, ça fait de bons citoyens, et certains deviendront peut-être des hommes et femmes politiques."

Les projets des enfants vont ils voir le jour ? La réponse du maire de Dijon Copier

Valentin, très fier des sacs en tissu destinés à remplacer nos emballages plastiques © Radio France - Olivier Estran

Ces jeunes filles et garçons auront-ils un jour envie de recommencer, une fois devenu adultes ? "Oui confie Valentin , là on a été pris au sérieux comme si on était des grands, c'était super ! Peut-être qu'un jour je serai à la place du maire" conclut Charlotte avec un grand sourire.

L’élection du prochain conseil des enfants aura lieu les 12 et 13 novembre. Le scrutin se fait dans les écoles. Pour que les enfants y participent, quatre conditions : habiter Dijon, être en classe de CE2 ou CM1, avoir l'autorisation de ses parents et rédiger un programme électoral qui explique à ses camarades quels sont les projets qu'il ou elle a envie de voir se réaliser.