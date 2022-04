Comme Valérie Pécresse, Hervé Morin votera "Emmanuel Macron au second tour, car il n'y a pas d'autre choix"

Hervé Morin, le président centriste de la région Normandie, conseiller économique de Valérie Pécresse, annonce qu'il votera Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, et reconnaît "un échec" de la candidate LR au premier tour.

C'est une débâcle pour les anciens partis présidentiels. Les deux candidates du Parti Socialiste et des Républicains sont loin derrière le trio de tête, Emmanuel Macron (28%), Marine Le Pen (23%), et Jean-Luc Mélenchon (22%). Valérie Pécresse, la candidate LR, arrive en 5ème position à 4,8%, Anne Hidalgo, PS, en 10ème position sur 12, à 1,7% des suffrages. Ce sont les scores les plus bas de l'Histoire pour ces deux partis lors d'une élection présidentielle.

Selon Hervé Morin, le président centriste de la région Normandie, conseiller économique de Valérie Pécresse, beaucoup de Français "ont voté utile" pour Emmanuel Macron dès le premier tour, pour contrer l'extrême droite. "C'est un échec, on n'a pas su incarner le projet politique que portait Valérie. On a probablement subi aussi le vote utile du dernier jour, au fur et à mesure que montait Marine Le Pen, certains électeurs se sont dit 'on va voter utile dès le premier tour'."

"Je ne vais pas vous dire que ça me réjouit, c'est un échec. Jean-Luc Mélenchon a incarné le vote de gauche, tous les autres se sont effondrés et pour nous, une partie de notre électorat est allé soit à l'extrême droite, notamment chez Zemmour, et une partie est allée directement chez Emmanuel Macron".

Quel avenir pour Valérie Pécresse ? Quel avenir pour la droite ?

Le paysage politique impose que nous existions, parce que si nous n'existons pas, la seule alternative à Emmanuel Macron devient l'extrême gauche et l'extrême droite, et je ne veux pas de ça pour mon pays. Emmanuel Macron, pendant cinq ans a eu un exercice très solitaire du pouvoir. Souvent ressenti comme une espèce de mépris. Il faut très clairement que tous les Français soient entendus, et donc pensez aux législatives et faîtes en sorte que l'Assemblée Nationale ne soit pas monocolore.

Valérie Pécresse dit qu'elle le votera pour Emmanuel Macron, mais n'appelle pas ses électeurs et électrices à voter pour Emmanuel Macron. Quelle est votre position à vous ?

On a la même. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine. J'ai beaucoup de reproches sur l'exercice du pouvoir, cette espèce de monarchie républicaine vers laquelle on est allé, des comptes publics qui sont dans un rouge, ce qui met le pays en danger. J'ai beaucoup de reproches sur les cinq ans d'Emmanuel Macron. Mais je sais une chose, c'est que l'élection de Marine Le Pen, c'est l'effondrement de l'Europe. Et la crise ukrainienne montre qu'on a besoin d'Europe. C'est l'effondrement de l'économie française, des dépenses publiques qui ne sont absolument pas financées. Et donc, les Français sont grands, ils font ce qu'ils veulent, ils écoutent. Ils n'attendent pas des hommes politiques de leur expliquer pour qui ils doivent voter. Chacun fait ce qu'il veut et n'attend pas de moi comme de quiconque qu'on leur explique la messe. Mais moi je voterai Emmanuel Macron au second tour parce qu'il n'y a pas d'autre choix que celui-ci.