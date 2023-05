Commémoration du 8 mai : les manifestations interdites autour des Champs-Elysées

Des commémorations sous haute surveillance : les manifestations vont être interdites lundi 8 mai , toute la matinée, dans un large périmètre autour des Champs-Elysées, alors qu'Emmanuel Macron, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités politiques seront réunies pour les cérémonies de l'armistice du 8 mai 1945. La préfecture de police de Paris a pris vendredi soir deux arrêtés en ce sens

Rassemblements interdits jusqu'à 13 heures

Les "cortèges, défilés et rassemblements non déclarés ainsi que le port et le transport d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme" sont prohibés, de 7 à 13 heures, dans un large secteur allant de la place de la Concorde au quai d'Orsay, en passant par l'avenue du président Wilson, jusqu'aux grands axes débouchant sur les Champs-Elysées. Un périmètre de protection est mis en place tout autour des Champs-Elysées, avec des points de filtrage pour accueillir le public.

La préfecture de police motive ses interdictions par le "contexte actuel de menace très élevée" qui fait de cette cérémonie "une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste". Le président Emmanuel Macron doit remonter l'avenue des Champs-Elysées à bord d'un véhicule encadré par des gardes républicains à cheval, jusqu'à l'Arc de Triomphe, où il ira ranimer la flamme de la tombe du soldat inconnu.

Ces dernières semaines, depuis l'adoption de la réforme des retraites via un 49-3, le chef de l'Etat et les membres du gouvernement font l'objet de manifestations et casserolades à chacun de leurs déplacements publics.