Centenaire de la bataille du Chemin des Dames : le programme des commémorations

On commémore tout ce week-end des 16 et 17 avril le centenaire de la bataille du Chemin des Dames dans l'Aisne. Dimanche, François Hollande présidera la cérémonie. Il sera accompagné du ministre de la Défense, du Secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire et de Lionel Jospin, ancien Premier ministre. Au total, 2.500 personnes sont invitées pour l'événement.

Un dispositif de sécurité sera mis en place sur l'ensemble du Chemin des Dames du samedi 15 avril 19h au dimanche 16 avril à 14h. Durant cette période, la RD18C allant de Craonne à Cerny-en-Laonnois sera interdite à la circulation. Les invités seront acheminés sur le site par des navettes qui partiront de Laon (parking du centre commercial Carrefour Romanette) entre 7h et 8h30. Un service de sécurité contrôlera les cartons d'invitation et les pièces d'identité (voir la liste des objets interdits plus bas). Sur le site de Cerny-en-Laonnois, les invités pourront se restaurer gratuitement. La cérémonie sera retransmise en direct sur France 3 et des écrans seront installés pour suivre les différentes étapes du déplacement du chef de l'Etat.

Bon à savoir : le conseil départemental de l'Aisne organise également une série de manifestations dans le village de Craonne les 15 et 16 avril (PDF - plans de circulation plus bas).

9h30 - plateau de Californie

Arrivée du président de la République sur le Plateau de Californie et accueil républicain. Présentation de l’offensive du Chemin des Dames par deux historiens et présentation d'une œuvre créée par Haïm Kern « La Trace » et dévoilement d’une plaque, en présence de l’artiste. Interprétation de la Chanson de Craonne par un chœur, en présence d’une classe d’élèves du Collège Léopold Sédar Senghor de Corbeny.

10h05 - Caverne du Dragon

Arrivée du président de la République à la Caverne du Dragon – Musée du Chemin des Dames. Présentation du projet d’extension et de rénovation de la Caverne du Dragon - Musée du Chemin des Dames, par le président du Conseil départemental de l’Aisne.

10h35 - Cerny-en-Laonnois

Interprétation de la Marseillaise. Passage en revue des troupes.

10h45 - Cimetière militaire allemand

Moment de recueillement aux côtés de l'ambassadeur d'Allemagne en France. Le chef de l'Etat déposera ensuite une gerbe devant l’Ossuaire français de la nécropole nationale, un moment solennel marqué par une sonnerie aux morts, la Marseillaise et une minute de silence.

10h55 - Cérémonie officielle

Projection du film « Année 1917 », retraçant le contexte stratégique à la veille de l’offensive du Chemin des Dames du 16 avril 1917. Lectures de textes et chants.

11h30 - Allocution du président de la République

Dévoilement de la plaque commémorative de la cérémonie du centenaire de la Bataille du Chemin des Dames.

Infos pratiques