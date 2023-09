Commémorations et discours sur l'autonomie de l'île au programme d'Emmanuel Macron en Corse

L'Élysée évoque un déplacement à connotation "mémorielle et politique". Emmanuel Macron est attendu ce mercredi soir en Corse, quatrième visite présidentielle depuis son élection en 2017. Officiellement, le chef de l'État vient célébrer le 80ᵉ anniversaire de la libération de l’île et "honorer la mémoire des Corses et de la résistance en Corse", selon la présidence. Au programme notamment, un hommage à deux résistants corses : Fred Scamaroni, qui s’est suicidé le 19 mars 1943 dans une cellule de la citadelle Miollis (Ajaccio) après avoir été torturé par les nazis, et Danielle Casanova, morte à Auschwitz, où elle avait été déportée en janvier 1943 après son arrestation par la police française en février 1942 à Paris.

Une réforme "conforme au cadre républicain"

Mais l'enjeu de ce déplacement est avant tout politique. Emmanuel Macron doit s'exprimer jeudi à 10h devant les élus de l'Assemblée de Corse à Ajaccio. Une prise de parole très attendue par les élus locaux qui espèrent des annonces concernant une éventuelle évolution du statut de l’île. Depuis juillet 2022, élus de tous bords et gouvernement sont en effet engagés dans des discussions dans lesquelles ce sujet revient de façon incontournable.

Après la mort en mars 2022 du militant indépendantiste Yvan Colonna , agressé à la prison d'Arles où il purgeait une peine de perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, et les manifestations violentes qui avaient suivi dans l'île, le gouvernement avait ouvert la possibilité de discussions pouvant "aller jusqu'à l'autonomie". "Nous pensons, d'après les informations que nous avons, notamment les plus récentes, qu'un accord peut être possible entre une majorité des groupes qui siègent à l'Assemblée corse pour engager des évolutions institutionnelles conformes au cadre républicain", a souligné la présidence ce mardi. Si un accord est trouvé, a ajouté l'Élysée, "le président de la République dira certainement qu'il est prêt à envisager une évolution institutionnelle conforme à ce cadre".

Lignes rouges

Dans un texte adopté le 5 juillet, les nationalistes, qui occupent les trois-quarts des sièges de l'Assemblée, réclamaient la "reconnaissance juridique du peuple corse", "un statut de co-officialité de la langue corse" et la reconnaissance du "lien entre le peuple corse et sa terre" via "un statut de résident". Les élus demandaient également un titre dans la Constitution pour la Corse et qu'un pouvoir législatif soit octroyé à l'Assemblée de Corse dans tous les domaines, à l'exception des pouvoirs régaliens.

"Des revendications éloignées du cadre républicain" pour l'Élysée, qui indique que les discussions se sont poursuivies tout l'été dans la perspective de la visite présidentielle. Pour le chef de l'État, le statut de résident constitue "une ligne rouge" car il reviendrait à "créer deux catégories de citoyens dans la République". Idem pour la "volonté de prioriser l'emploi pour les habitants de l'île" et la co-officialité de la langue, ce "qui n'exclut pas qu'on fasse un effort en matière de bilinguisme".

Lors de sa venue mi-septembre, Gérald Darmanin avait rappelé qu'une éventuelle inscription de la Corse dans la Constitution et l'octroi de pouvoirs accrus devra faire l'objet "d'un compromis politique" réunissant la droite et les nationalistes dans l'île et d'un large "consensus" au niveau national.