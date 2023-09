Comment analyser les résultats des sénatoriales dans le Nord et le Pas-de-Calais?

Les résultats dans le Nord et le Pas-de-Calais sont-ils similaires à ceux enregistrés au niveau national?

Tristan Haute: Oui, on observe les deux mêmes tendances qu'au niveau national mais elles sont encore plus prononcées dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Le premier fait, c'est la montée du Rassemblement National qui était attendue, même si les élections de 2020 sur lesquelles se basaitle corps électoral des sénatoriales n'avaient pas forcément été les meilleures pour le RN, notamment dans le Nord. Le deuxième fait, c'est le recul assez net de Renaissance, qui perd ses sièges à la fois dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ce sont deux tendances qu'on observe au niveau national.

La division de la droite a-t-elle joué un rôle important?

Oui, notamment dans le Nord où la droite était particulièrement divisée. Là, on a vu des listes du centre et de la droite, qui étaient divisées, et qui perdent des voix par rapport à 2017, ce qui peut expliquer la progression du RN . Même s'il faut relativiser cette progression, notamment dans le Nord où le RN passe de 5 à 7% des voix des grands électeurs, ce qui lui permet tout de même d'obtenir un siège, en particulier grâce à l'extrême division des listes sénatoriales à gauche, et surtout à droite.

Comment expliquer que le Nord et le Pas-de-Calais ont élu 2 des 3 sénateurs RN élus au niveau national?

Il faut rappeler que le Nord et le Pas-de-Calais sont de très gros départements qui élisent beaucoup de sénateurs à la proportionnelle, ce qui peut expliquer qu'il y ait un sénateur RN, en particulier pour le Nord qui est le deuxième département après Paris à élire le plus de sénateurs, et étant donné l'implantation territoriale relativement plus importante du RN dans le Nord. Cela dit, le RN ne fait que 7% des voix des grands électeurs, c'est très loin de ses résultats qu'il a obtenus aux élections législatives ou même aux élections présidentielles. Dans le Pas-de-Calais, il y a une dynamique particulière, qui est liée à la détention par le RN de la mairie d'Hénin-Beaumont, et la conquête en 2020 de la mairie de Bruay-la-Buissière. Le RN enregistre dans le Pas-de-Calais un résultat deux fois plus important qu'en 2017, ce qui est assez significatif. Cela montre aussi que le RN attire vers lui des grands électeurs de petites communes rurales, élus sur des listes sans étiquettes, qui viennent notamment de la droite et du centre.