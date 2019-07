Comment la ville d'Avignon se débarrasse des déchets après le festival ?

C'est toujours le jour et la nuit entre le mois de juillet et le mois d’août à Avignon, pendant et après le festival, notamment grâce aux équipes de la ville et du Grand Avignon qui s'occuper de nettoyer les rues et de retirer les affiches.

Avignon, France

En juillet, le Festival d'Avignon aura généré 40 tonnes de déchets par jour. Et si le OFF s'est terminé ce week-end, il faut maintenant tout nettoyer. En particulier toute les affiches placardées, ici et là, dans la ville. L'an dernier, la mairie avait ramassé 195 mètres cube d'affiches, soit 10 tonnes de papier.

Depuis lundi matin, une cinquantaine d'agents sillonnent les rues d'Avignon. "On a trente employés qui viennent des quartier extra-muros, saisonniers compris, et vingt personnes qui viennent du cente-ville. Après nous avons cinq véhicules-plateau qui tournent et une benne à disposition pour récupérer les affiches, avant de les apporter _au centre de tri de Vedène_", explique Michel Adan, le chef du département qualité de vie à la ville.

Entre 4 et 5 jours pour tout ramasser

En début de semaine, de 5 heures du matin jusqu'à 22 heures ce sont deux équipes qui se succèdent. En moyenne, jusqu'à trois jours suffisent pour dégager le plus gros, en commençant d'abord par les remparts et les grands axes (tels que la rue de la République et l'avenue de la gare). "D'ici la fin de semaine prochaine, il ne devrait plus rester d'affiche au sol."

D'autant que cette année, les règles ont été respectées se satisfait la municipalité. "Nous avons une véritable prise de conscience, une amélioration. Que ce soit sur les jardinières, les panneaux, les grilles ou les arbres [...] les troupes jouent le jeu, que ce soit du 'in' ou du 'off'. Mais il reste encore du boulot", estime Chantal Rezouali, adjointe à la propreté urbaine. Un dispositif de nettoyage qui a un coût : 160.000 euros pour la ville.

Deux équipes d'agents de la ville font une rotation entre 5h et 22h. © Radio France - Stéphane Garcia

Ce n'est pas normal" - Chantal Rezouali, au sujet de la collecte des ordures

Au moment de dresser le bilan, la municipalité d'Avignon pointe du doigt la gestion de collecte des déchets, à la charge du Grand Avignon, normalement. "Cela n'a pas été fait correctement dans l'extra-muros", peste Chantal Rézouali. La ville qui a dû engager des frais supplémentaires (15.000 euros pour une benne et deux agents) et le déplore.

"C'est un point noir de ce festival, explique l'élu à la propreté urbaine et aux espaces verts. Lorsque les conteneurs à roulette étaient vidés, la moitié tombent par terre et ce n'étaient pas ramassé. Des débris de verre jonchaient certaines rues, des voitures roulaient dessus, ce qui fait que les services de la propreté urbaine viennent ramasser ce qui n'a pas été fait par les services de l'agglomération [...] Madame le maire procédera donc à la mise en recouvrement des frais induits par ces prestations complémentaires qui n'incombent pas à la ville."

La mairie a adressé un courriel ainsi qu'un courrier au Grand Avignon pour lui faire part du sujet.