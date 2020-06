Comment éviter une nouvelle crise sanitaire ? Les propositions des candidats à la mairie de Cherbourg

Plusieurs candidats au second tour des municipales le 28 juin ont ajouté dans leurs programmes des mesures, après la crise du coronavirus, pour prévenir une nouvelle pandémie.

A Cherbourg, Sonia Krimi, la candidate soutenue par la République en Marche, propose par exemple de créer un budget de crise. "Dés la première année, on aura une partie du budget dédiée à un socle de sécurité sanitaire en cas de nouvelles épidémies ou pour celles que l'on connait déjà comme la grippe", explique-t-elle. "On pourra aussi voter des mesures précises avec la création d'une cellule de crise en capacité de rassembler les pouvoirs publics et les grands donneurs d'ordre du Cotentin afin de mutualiser les ressources et la logistique", poursuit-elle.

Ambassadeur de santé

Benoit Arrivé, souhaite de son côté faciliter l'accès aux soins en développant le centre de santé Brès-Croizat, lancé au début de la crise le 23 mars. "Nous avons également la volonté de mettre en place des ambassadeurs de santé, pour travailler sur les questions d'éducation à la santé et continuer de développer le sport sur ordonnance qui est né durant ce mandat", précise le maire sortant. "Nous avons appris de cette crise, la ville se doit de travailler main dans la main avec tous les acteurs du territoire."

Mutuelle municipale

Il propose également la création d'une mutuelle municipale, une idée partagée par le candidat de la droite, David Margueritte qui explique vouloir "la mettre en place dés l'automne prochain." Pour le candidat, "il s'agit de réduire le coût d'accès à la santé en pratiquant des achats groupés comme ça peut se faire dans d'autres villes", et développer l'offre de soin avec par exemple la "création d'un pôle de santé libéral ambulatoire."

Mieux-vivre et prévention

"Il faut faire en sorte que le mieux-vivre et la prévention soient les maîtres-mots", résume le candidat de la liste Coopérative citoyenne, Barzin Viel-Bonyadi. "On sait que quand on est en bonne santé générale, on est dans de meilleures dispositions pour affronter ce genre de virus." Il propose par exemple la création de parcours de santé pour "faciliter les possibilités de faire des efforts physiques" et la mise en place "d'un programme pour prévenir l'obésité et le surpoids chez les plus jeunes et au sein de la population."