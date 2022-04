Comment Jean Lassalle conquiert les corses

Les corses ont voté à 10,42 % pour le candidat béarnais Jean Lassalle. Le député "Liberté et Territoires" et chef de file du mouvement "Résistons !" a remporté un certain nombre de petites communes lors du premier tour de l'élection présidentielle. Focus sur un succès insulaire croissant.

Il était venu en mars dernier avec son bus à impériale faire campagne en Corse. Une audace véhiculée par un amour affiché pour la politique, l'humain et les idées qui vont avec. Celui-ci a été, sans conteste pour un candidat de cette envergue dans un scrutin national, couronnée de succès.

Le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques récolte plus de 15 000 voix dans l'île (15 408) lors de ce scrutin de 2022. Cela est presque le double de son score de 2017.

Les idées et l'homme surtout semblent faire souche sur la "montagne dans la mer". 44 villages du 2A et du 2B ont "voté Lassalle", comme à Bustanicu, Soccia, Casaglione, Ortu ou encore San Gavinu di Fiumorbu. A Ucciani, dans la Gravona, Jean Lassalle a réussi à convaincre 97 électeurs, soit 30,31% de ceux qui se sont rendus aux urnes. Un village qu'il connaît bien pour y être venu en campagne en 2017, avec déjà un bon score à la clé.

Jean Lassalle en campagne en Corse, à Ucciani, près d'Ajaccio. © Radio France - Jean Lassalle off

Dialoguer et connaître

"Je pense que les gens n'étaient pas vraiment très enthousiastes dans une campagne présidentielle que je qualifierais de bien terne" pointe premièrement Jean-Luc Giocanti, premier magistrat d'Ucciani. "Et je crois que Jean Lassalle, au-delà de la sympathie qu'il peut incarner, incarne aussi d'autres valeurs qui sont proches des nôtres. [...] Je crois que la population uccianaise a été très agréablement surprise par sa capacité de dialogue et le fait qu'il connaisse bien les problèmes qu'il rencontre en essayant d'y apporter des solutions".

Le candidat du mouvement "Résistons !" arrive parfois même en tête avec plus de 50 % des voix. C'est le cas à Bustanicu, dans le Boziu, village du centre de l'île, où il totalise 54,84% des suffrages exprimés. Un vote soutenu par le maire Pierre Taddei.

"C'était plutôt pour faire passer cette voix de la montagne, faire passer ce message d'un candidat qui se bat pour nos terres et nos problématiques rurales. Pour que ceux qui arriveront à l'Elysée dans quinze jours prennent en compte nos problématiques. Elles sont très peu prises en compte et on aimerait être aidés un peu plus, même s'il y a des efforts qui ont été faits par la régions ces dernières années...ce n'est pas suffisant", déplore Pierre Taddei.

Peut-être l'implantation du mouvement "Résistons !" permettra de convaincre, mais surtout d'impulser une action plus large et plus efficace que celles déjà en place pour l'intérieur de l'île. Jean Lassalle, s'il dit réfléchir à son avenir politique, espère pouvoir bientôt implanter son mouvement dans l'île.