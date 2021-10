Comment la commune de Villeneuve-sur-Yonne s'est-elle retrouvée en difficultés financières ?

La ville de 5.000 habitants connaît une situation financière difficile depuis plusieurs années, au point qu'elle a été poussée à augmenter les impôts cette année. La chambre régionale des comptes doit rendre son rapport définitif d'ici la fin de l'année. Selon la maire actuelle, Nadège Naze, la responsabilité personnelle de son prédécesseur pourrait être engagée.

FRANCE BLEU AUXERRE : Allez-vous engager des poursuites contre l'ancien maire, comme cela a été évoqué vendredi lors d'une réunion publique ?

Nadège Naze : Lors de cette réunion la question était de savoir si l'ancien maire allait payer pour les erreurs commises. Il y a le rapport en attente de la chambre régionale des comptes sur la période 2013-2020. Nous aviserons suite à ce rapport. Si la chambre ne lance rien, à nous de donner aux villeneuviens des réponses pour éclaircir les choses.

J'entendais sur votre antenne ce matin que l'ancien maire aurait payer les factures. Nous avions un stock de plus de 500 000 euros de factures dont les plus anciennes étaient de 2017. Il les payait peut-être avec un emprunt mais vu notre taux d'endettement ce n'est pas la solution. On souhaite retrouver une situation financière saine. il faut rendre des comptes.

Cyril Boulleaux estime qu'il y a une "volonté manifeste" de lui nuire de la part de votre majorité. Que répondez-vous à cela ?

Ce n'est pas lui nuire, c'est retrouver une situation saine. Il parle d'un de ses anciens adjoint aux finances qui était le premier à intervenir lors de la réunion publique. Nous, on cherche à éclaircir la situation. En un an de temps on a réussi à épurer l'ensemble du stock des factures avec beaucoup d'efforts.

Les services ont été mis à mal. Il a fallu des moyens très restreints. Une bonne partie des contrats n'a pas été renouvelée .

Vous évoquez 500.000 euros de factures. De quoi s'agit-il ?

Il y a un peu de tout. Des factures d'investissement et de fonctionnement . la ville a mis en péril des sociétés ce qui est inadmissible. Vous imaginez le problème pour une entreprise qui a une facture de 50 000 euros qui n'est pas honorer depuis 3 ans. Le stock est tellement énorme que je ne peux pas vous le détailler.

En raison de la situation financière, vous avez voté une hausse de la taxe foncière cette année. Il n'y avait pas d'autre solution ?

Non il n'y avait pas d'autres solution. La chambre régionale des comptes dans son premier rapport nous a préconisé trois augmentations successives de trois points. En 2020 il était impossible de le faire.

En 2021 pour retrouver du souffle et réaliser le minimum d'investissement comme pour la crèche, il fallait faire cette augmentation. Notre but est de ne pas réaugmenter les impôts et de retrouver des marges de manœuvre.

Pour terminer, de quoi êtes vous le plus fière depuis le début de votre mandat ?

Je pense en premier d'avoir purger les factures en un an. On peut être fier d'avoir avancer comme çà et d'avoir retrouvé la sérénité au sein des services.