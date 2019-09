Comment la Drôme et l'Ardèche participent à l'hommage national à Jacques Chirac

Minute d'applaudissements dans les stades, registres de condoléances et moment de recueillement sur le parvis des mairies, la Drôme et l'Ardèche s'associent jusqu'à lundi à l'hommage national à l'ancien président de la République mort jeudi à l'âge de 86 ans.

Des registres de condoléances ont été ouverts notamment à Valence et Guilherand-Granges

Drôme, France

Une minute d'applaudissements pour Jacques Chirac ce vendredi soir au Stade Pompidou. Le VRDR s'est associé à l'hommage national à l'ancien chef de l'Etat en ouverture de la rencontre avec Carcassonne pour le compte de la cinquième journée du championnat de Pro D2. La ministre des sports a invité tous les clubs à faire observer un moment de recueillement avant les matchs dans les stades et les gymnases.

Le grand public invité à 15h lundi devant les mairies

Le temps fort sera lundi à 15 heures. Une minute de silence prévue à l'issue des obsèques de Jacques Chirac. Elle sera observée dans les administrations et dans les établissements scolaires. Les enseignants qui le souhaitent pourront évoquer Jacques Chirac en classe. Pour le grand public, le rendez-vous est sur le parvis des mairies. A 15 heures, les agents municipaux s'arrêteront pour marquer ce temps d'hommage. Et les personnes intéressées sont invités à les rejoindre notamment à Romans, Valence et Guilherand-Granges.

Valence et Guilherand ont également ouvert des registres de condoléances. On peut déjà y lire les premiers messages : "Quelle prestance, vous représentiez si bien la France", "Vous étiez proche des Français", "Merci pour tout MONSIEUR".