Comment le Parlement européen s'est-il retrouvé à Strasbourg ?

C'est l'histoire sans fin : la bataille du siège du Parlement européen à Strasbourg. Cela fait 40 ans que les sessions plénières ont lieu complètement à Strasbourg, depuis le 7 juillet 1981. Comment le Parlement européen s'est-il retrouvé en Alsace ?

Strasbourg ville symbole

Au départ, l'Europe est née avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la fameuse CECA créée en 1952 et là c'était simple tout était au Luxembourg. Sauf qu'il n'y a pas d'hémicycle assez grand pour accueillir l'Assemblée. Strasbourg a déjà un bâtiment tout prêt, celui du conseil de l'Europe. La capitale alsacienne devient progressivement le lieu où se tient les sessions du parlement, ville symbole de la réconciliation franco allemande. "L'ancien maire de Strasbourg Pierre Pfimlin avait cette expression très forte : l'Europe a transformé un fleuve de sang le Rhin en un fleuve de la paix", explique Fabienne Keller députée européenne.

Dans l'ombre de Bruxelles

Sauf qu'ensuite la commission européenne s'installe à Bruxelles. Les députés commencent les navettes. Ils ont de plus en plus de travaux en commission, des mini plénières en Belgique. Strasbourg est à la peine avec son manque de lignes ferroviaires et aériennes. La capitale alsacienne ne retient le Parlement européen que par les traités qui impose noir sur blanc la tenue de douze sessions par an en Alsace mais le gouvernement français l'assure, il ne lâchera pas Strasbourg. La France aura du poids l'an prochain puisque Paris prend la présidence de l'union européenne au premier semestre 2022.