Comment lutter contre l'abstention ? Des élus limougeauds se mobilisent

Un élu de gauche, un élu de droite main dans la main pour lutter contre l'abstention. Guillaume Guérin, président Les Républicains de Limoges métropole et Jérémy Eldid, élu d'opposition divers gauche au conseil municipal et à l'agglomération ont décidé de se retrousser les manches pour endiguer ce rejet.

"Le problème de l'abstention est le problème de tous", explique Jérémy Eldid. "C'est un sujet transpartisans qui impacte l'ensemble des scrutins et touche certaines élections, même les municipales, d'habitude prisées par les électeurs."

Le vote électronique, l'une des solutions

Mais alors quelles solutions pour endiguer cette problématique ? Pour Jérémy Elbid, le vote électronique peut être envisagé. "Aujourd'hui, on utilise internet pour tout. L'excuse de la sécurité n'est pas le bon selon moi car, en 2021, tout fonctionne avec internet et on peut tout sécuriser . La sécurité des services de l'état est une priorité, on doit pouvoir s'adapter pour le vote."

L'obligation du vote est-elle envisagée par les élus ? La réponse est non pour Jérémy Eldid. "On ne doit pas obliger les gens de faire quelque chose. La démocratie est une chance et il faut la saisir." L'élu propose des aménagements au niveau des listes. "Nous avons instaurer la parité sur le sexe des candidats, il faut aussi se pencher sur l'âge des candidats. Ce n'est pas normal que les plus vieux barrent la route des jeunes qui souhaitent se présenter."