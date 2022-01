Comment maintenir des jeunes ménages en ville quand les loyers explosent : La Rochelle lance un nouvel outil

Jean-François Fountaine a tenu sa conférence de presse de rentrée, ce mardi 11 janvier. Au menu du maire et président de l'agglomération de La Rochelle : le Covid avec des services saturés à l'hôpital, la grève dans les écoles, les grands projets pour 2022 et un nouvel outil pour lutter contre la flambée des loyers : la création d'une société d'économie mixte (SEM) chargée de produire du logement locatif à tarif abordable.

Produire des loyers à tarif intermédiaire

"Nous voulons continuer d'attirer des jeunes" promet Jean-François Fountaine, fier de rappeler que la spirale de fermeture de classes dans les écoles rochelaises est enrayée. "En cinq ans, nous sommes remontés de 75 à 78.000 habitants, le but est de remonter à 80.000 soit le niveau des années 70." Mais comment maintenir une mixité, quand les loyers s'envolent sur le littoral, phénomène encore amplifié par la crise sanitaire ? Le maire de La Rochelle mise sur un nouvel outil, lancé fin décembre : une société d'économie mixte sera dotée de transformer une partie du patrimoine immobilier municipal en logements sociaux à tarif intermédiaire, plus chers que du logement social, mais en dessous des prix du marché.

Jean-François Fountaine donne un exemple : les immeubles qui entourent l'hôtel de ville. "Nous aurions pu les mettre sur le marché, on n'aurait eu aucune difficulté à trouver des investisseurs. Nous les plaçons au sein de la SEM, pour avoir de la diversité commerciale en rez-de-chaussée, et du locatif abordable". Sachant que l'office HLM poursuit de son côté sa production de logements sociaux. "On me dit : vous ne construisez que pour les riches qui viennent de région parisienne. Non ! Je rappelle que dans notre plan local de l'habitat, quelqu'un qui construit un immeuble à La Rochelle a l'obligation de faire un pourcentage de logement social."

Mutualisation des services ville-agglo

La ville de La Rochelle et l'agglomération se dotent d'une direction commune des services, qui doit aboutir à une mutualisation des services. L'idée est d'instaurer un "guichet unique", que les habitants n'aient pas à naviguer d'une institution à l'autre pour trouver une réponse. "Il faut se mettre à la place des citoyens, qui ne veulent pas savoir qui fait quoi" plaide Jean-François Fountaine. "Un déchet dans la rue, c'est géré par la propreté urbaine, service municipal. A l'inverse le ramassage des poubelles c'est l'agglomération. Si c'est le même service qui pilote tout, ça simplifie beaucoup les choses."

Par ailleurs, l'idée est de libérer du temps au sein des services de l'agglo, pour mieux aider les petites communes. "Une commune de 2.000 habitants ne peut pas avoir de service juridique, ni un service technique du même niveau qu'une agglomération".

Covid : l'hôpital "saturé"

Comme président du conseil de surveillance de l'hôpital, Jean-François Fountaine suit de près la situation, et "elle n'est pas bonne". Actuellement 14 patients sont en réanimation à La Rochelle (contre neuf la semaine précédente), service "saturé". Selon le maire, dix de ces 14 patients n'ont pas de schéma vaccinal complet, ce qui selon lui valide la statistique, selon laquelle on a dix fois plus de risque de faire une forme grave du Covid si on n'est pas vacciné. Ce qui selon Jean-François Fountaine valide le pass vaccinal. "J'ai été déçu de la décision du député de la circonscription (Olivier Falorni, NDLR) de voter contre ce pass vaccinal, ce qui va à l'encontre de ce que pensent les habitants". Avec près de 90% de personnes vaccinées, la Charente-Maritime est dans le top 3 des départements les mieux couverts (derrière la Vendée et le Finistère).

Grève dans les écoles : "gardez vos enfants"

La grève dans les écoles s'annonce très suivie, jeudi à La Rochelle. D'où cette "invitation" de Jean-François Fountaine à destination des familles : "gardez vos enfants". Le Covid provoque en effet de nombreux arrêts maladie au sein de la ville, incapable d'assurer un service minimum. Seules quelques écoles devraient être en mesure d'accueillir des enfants "prioritaires" (dont les parents sont soignants, pompiers...), et encore, sans restauration : "il faudra prévoir le panier repas".

Vaccination des 5-11 ans : rendez-vous à l'hôpital

A La Rochelle, c'est l'hôpital qui prendra en charge la vaccination des moins de 12 ans. Cela commence le 19 janvier.

Pas de ministres européens de la mer

"La nouvelle est tombée lundi soir" assure Jean-François Fountaine : l'Union européenne a décidé de passer en visio pour ses grands rendez-vous. Cela vaut pour le sommet européen attendu les 10 et 11 février à La Rochelle. Les ministres chargés de la mer des 27 devaient retrouver à l'espace Encan. Au final, seule la Françaises Annick Girardin fera le déplacement. Cela devait être le point d'orgue de la programmation "La Rochelle 2002, Force Océan" dont le programme complet sera dévoilé fin janvier.

Grand travaux : près d'un milliard investi d'ici à 2028

912 millions : c'est ce qu'investiront l'agglo et la ville de La Rochelle d'ici à 2028 dans des grands projets. "Avec les 26 autres communes on dépasse le milliard" assure le maire. Au menu pour cette année : la requalification du quai Maubec sur le Vieux-Port, les archives municipales à Mireuil, l'école Lavoisier à Villeneuve-les-Salines, le nouveau pôle nautique des Minimes, ou encore le centre social Christiane-Faure. Sans oublier la livraison des aménagements de la gare. Une "fête populaire" se profile pour l'automne, l'occasion de célébrer les 100 ans de cette gare de La Rochelle.