Réactions des élus LR et FN en PACA aux propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation

Les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation, qu'il considère comme un "crime contre l'humanité", provoque la colère des nombreux élus de droite et d'extrême-droite en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dans un entretien accordé à la chaîne privée algérienne Echourouk News en début de semaine, le leader du mouvement En Marche avait qualifié la présence française dans le pays de "crime", de "crime contre l'humanité" et de "vraie barbarie". Des propos qui suscitent l'ire d'élus Les Républicains et Front National en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région où vit une importante communauté algérienne et pieds-noirs.

Sur le plateau de Public Sénat, Christian Estrosi, le président de la région PACA a dénoncé ces propos qu'il a qualifié de "faute majeure" et de "contresens historique".

Je ne comprends pas les propos d’@EmmanuelMacron qui ravivent des cicatrices du passé. C’est une faute majeure. Il doit s'expliquer #TDinfos — Christian Estrosi (@cestrosi) February 16, 2017

Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône, porte-parole de François Fillon et qui est l'invité de France Bleu Provence matin ce vendredi à 7h50, estime sur son compte Twitter que "#Macron voit une France composée de criminels contre l'humanité en Algérie #honte".

#Macron méprise les victimes de la #Shoah et du #GenocideArmenien et d'#Alger insulte la France il prouve qu'il n'est pas un homme d'Etat https://t.co/qUYw7aTz8z — Valérie Boyer ن (@valerieboyer13) February 16, 2017

David Rachline, sénateur-maire FN de Fréjus (Var) et directeur de campagne de Marine le Pen.

Non content de vouloir la dissoudre dans le grand bain mondialiste, #Macron dénigre la France à l'étranger. Et il aspire à la présider ? — David Rachline (@david_rachline) February 15, 2017

Marion Maréchal-Le Pen, députée FN de Vaucluse.

#Macron, le candidat des élites, des banques, des médias et... de la repentance ! https://t.co/Z2WXxOrmGQ — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) February 15, 2017

Emmanuel Macron en déplacement dans la région

Cette polémique intervient avant le déplacement d'Emmanuel Macron à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) vendredi et à Toulon (Var) samedi pour un meeting, avant d'assister au match entre le RCT et Lyon dans le Top 14 au stade Mayol.