Comment se préparent les municipales dans la plus petite commune de l'Indre ?

Saint-Médard, avec ses 48 habitants, est le plus petit village de l'Indre. Pour autant, le rôle du maire n'est pas moins important et les Marsiens se sentent très concernés par le scrutin.

Connaissez-vous la plus petite commune de l'Indre ? Il s'agit de Saint-Médard, pas loin de Châtillon-sur-Indre. Dans ce petit village, on compte seulement 33 habitations et 48 personnes qui, en mars prochain, vont se déplacer aux urnes pour élire leur maire.

Ses administrés, Alain Jaquet l'actuel maire de Saint-Médard les connait forcément très bien : "Je connais tous les habitants un par un ! C'est important de garder un contact direct."

Alain Jacquet est candidat à sa réélection et pour lui, s'asseoir dans le fauteuil de maire de Saint-Médard, c'est presque perpétuer une tradition familiale : "Mon père a été maire ! Et avant lui, c'était mon grand-père !"

Petite commune mais grandes responsabilités

Alain Jacquet le rappelle : être l'édile d'une très petite commune, même du plus petit village du département ne veut pas dire moins de travail ! "On nous sollicite encore plus directement ! On va voir tout le monde, on résout les problèmes un peu partout. On fait au mieux !"

Si son adversaire n'est pas encore connu, une chose est certaine : quand il s'agit de se choisir un maire, Les Marsiens (c'est ainsi qu'on appelle les habitants de Saint Médard) sont au rendez-vous : "c'est même un événement très important ici !" souligne Alain Jacquet.

Géraud, Marsien depuis une dizaine d'année le confirme : "Forcément, on se connait tous, on sait absolument tout ce qui se passe, on est nombreux à s'investir pour la commune alors on va voter, c'est sûr. Je pense qu'on se sent davantage concernés par la politique que les habitants des plus grosses villes, car elle nous touche directement."

A titre de comparaison, en 2014 63.7% des Français étaient allés voter ; un taux historiquement bas ; quand à Saint-Médard, la même année, la participation au scrutin avoisinait les 90%.