Le Cher place Marine le Pen en tête à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle

Si les résultats sont plus serrés que dans l'Indre, le Cher obtient à l'issue du premier tour, le même duo gagnant que ses voisins indriens. Marine le Pen et Emmanuel Macron ont fait la course en tête.

Avec un taux de participation de 77.76%, légèrement inférieur à la moyenne régionale, le Cher a placé en tête du premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen, suivie d'Emmanuel Macron. Dans le détail, les résultats sont plus serrés que dans l'Indre.

Sans conteste possible, Marine Le Pen se taille la part du lion. Elle obtient 24.18% des voix et se place donc largement en tête. Elle dépasse même les 30% des suffrages exprimés dans plus de 90 communes du Cher. La candidate du Front National décroche son meilleure score à Chalivay avec 44.4% des voix.

Emmanuel Macron en tête à Bourges

En deuxième position, Emmanuel Macron a convaincu 22.05% des électeurs du Cher. Dans le détail, il a fait la course en tête dans 24 communes dont Bourges. Le maire, Pascal Blanc, n'avait pris parti pour aucun candidat. Le leader d'En Marche obtient son meilleur score berrichon à Serruelles avec 32.5% des voix.

En troisième position, le Cher place Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise obtient 19.51% des voix. Au passage, il se classe premier à Vierzon, sans grande surprise, devant Marine Le Pen.

François Fillon fait dans le Cher ses meilleurs scores berrichons

Enfin, si le FN imprime largement sa marque, le parti Les Républicains tire tout de même son épingle du jeu. François Fillon est certes, in fine, moins bien classé dans le Cher que dans l'Indre puisqu'il termine ici en quatrième position avec 19.09% des voix, mais c'est dans le Cher qu'il réalise ses meilleurs scores. François Fillon se classe premier dans une quarantaine de communes et décroche même 57,14% des voix à Sainte Lunaise, véritable record en Berry pour les LR.